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Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу
Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу
Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки киевскому режиму из США и НАТО высокоточных ракет, кассетных боеприпасов и предстоящую передачу Украине... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T13:55
2023-10-18T13:56
сергей шойгу
министерство обороны рф
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки киевскому режиму из США и НАТО высокоточных ракет, кассетных боеприпасов и предстоящую передачу Украине истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.По словам Шойгу, страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантове.Министр отметил, что коллективный Запад, защищая киевский режим, "развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах".Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов, добавил глава Минобороны РФ.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нанесли первые удары американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS. По данным газеты New York Times, киевский режим получил от Пентагона около 20 таких ракет с кассетной боевой частью. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Белого дома о направлении киевскому режиму ATACMS – грубейшая ошибка, и последствия этого шага будут носить самый серьезный характер.В сентябре пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что группа украинских летчиков и технических специалистов уже начали подготовку на истребителях F-16. О намерении передать Киеву эти самолеты ранее заявили правительства Дании, Нидерландов и Бельгии.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска усилят самолетами новой модификацииШойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, поставки западного оружия украине
Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу

Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Киеву ракет и самолетов F-16

13:55 18.10.2023 (обновлено: 13:56 18.10.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки киевскому режиму из США и НАТО высокоточных ракет, кассетных боеприпасов и предстоящую передачу Украине истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

По словам Шойгу, страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантове.
Министр отметил, что коллективный Запад, защищая киевский режим, "развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах".
Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов, добавил глава Минобороны РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нанесли первые удары американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS. По данным газеты New York Times, киевский режим получил от Пентагона около 20 таких ракет с кассетной боевой частью. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Белого дома о направлении киевскому режиму ATACMS – грубейшая ошибка, и последствия этого шага будут носить самый серьезный характер.
В сентябре пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что группа украинских летчиков и технических специалистов уже начали подготовку на истребителях F-16. О намерении передать Киеву эти самолеты ранее заявили правительства Дании, Нидерландов и Бельгии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииУкраинаПоставки западного оружия Украине
 
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