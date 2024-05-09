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В РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компаний
В РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компаний - РИА Новости Крым, 09.05.2024
В РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компаний
Россия могла бы потребовать репарации от существующих ныне компаний США и Великобритании, которые сотрудничали с гитлеровским Третьим рейхом до и во время... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T15:26
2024-05-09T15:26
2024-05-09T15:37
россия
дмитрий медведев
история
великая отечественная война
политика
сша
великобритания
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фашизм
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия могла бы потребовать репарации от существующих ныне компаний США и Великобритании, которые сотрудничали с гитлеровским Третьим рейхом до и во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайте Совбеза.По его словам, спустя 80 лет физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма.Он подчеркнул, что уничтожение советских граждан в годы войны было бы невозможным без "англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период".Замглавы Совбеза РФ также считает необходимым предать максимальной огласке самые позорные страницы истории коллективного Запада и его отношений с гитлеровским нацизмом."Нацизм не пришел из ниоткуда. В свое время именно наши мнимые союзники активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду "Фас!" - констатировал автор статьи.Медведев добавил, что сегодня история повторяется: "те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло и с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на Украине".
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россия, дмитрий медведев, история, великая отечественная война, политика, сша, великобритания, в мире, фашизм, коллективный запад, новости
В РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компаний
Медведев предложил потребовать репарации с западных компаний-спонсоров немецких нацистов
15:26 09.05.2024 (обновлено: 15:37 09.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия могла бы потребовать репарации от существующих ныне компаний США и Великобритании, которые сотрудничали с гитлеровским Третьим рейхом до и во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайте Совбеза.
По его словам, спустя 80 лет физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма.
"Но есть веские резоны для того, чтобы провести вдумчивые расчеты: сколько заработала конкретная английская или американская компания, (ряд из которых безбедно существует до сих пор) на многолетнем сотрудничестве с нацистами. Перевести эти суммы в эквивалент сегодняшних – и выставить "нацикоммерсантам" репарационные претензии за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - написал Медведев.
Он подчеркнул, что уничтожение советских граждан в годы войны было бы невозможным без "англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период".
Замглавы Совбеза РФ также считает необходимым предать максимальной огласке самые позорные страницы истории коллективного Запада и его отношений с гитлеровским нацизмом.
"Нацизм не пришел из ниоткуда. В свое время именно наши мнимые союзники активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду "Фас!" - констатировал автор статьи.
Медведев добавил, что сегодня история повторяется: "те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло и с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на Украине".