https://crimea.ria.ru/20240509/v-rf-predlozhili-vzyskat-reparatsii-ot-sponsirovavshikh-gitlera-kompaniy-1137165405.html

В РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компаний

В РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компаний - РИА Новости Крым, 09.05.2024

В РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компаний

Россия могла бы потребовать репарации от существующих ныне компаний США и Великобритании, которые сотрудничали с гитлеровским Третьим рейхом до и во время... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T15:26

2024-05-09T15:26

2024-05-09T15:37

россия

дмитрий медведев

история

великая отечественная война

политика

сша

великобритания

в мире

фашизм

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия могла бы потребовать репарации от существующих ныне компаний США и Великобритании, которые сотрудничали с гитлеровским Третьим рейхом до и во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайте Совбеза.По его словам, спустя 80 лет физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма.Он подчеркнул, что уничтожение советских граждан в годы войны было бы невозможным без "англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период".Замглавы Совбеза РФ также считает необходимым предать максимальной огласке самые позорные страницы истории коллективного Запада и его отношений с гитлеровским нацизмом."Нацизм не пришел из ниоткуда. В свое время именно наши мнимые союзники активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду "Фас!" - констатировал автор статьи.Медведев добавил, что сегодня история повторяется: "те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло и с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на Украине".

https://crimea.ria.ru/20240509/pravda-o-vtoroy-mirovoy-voyne-meshaet-kolonializmu-zapada--putin-1137153311.html

россия

сша

великобритания

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россия, дмитрий медведев, история, великая отечественная война, политика, сша, великобритания, в мире, фашизм, коллективный запад, новости