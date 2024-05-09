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Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют

Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют

В Ялте будет проведен капитальный ремонт автостанции и административного здания. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T21:10

2024-05-09T21:10

2024-05-09T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Ялте будет проведен капитальный ремонт автостанции и административного здания. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Председатель Совмина РК заявил, что в течение текущего года будет проведен капитальный ремонт автостанции и административного здания, установлены зоны для автобусов и благоустроена территория автовокзала.Автостанция обслуживает транспортное сообщение с самыми крупными городами полуострова – Симферополем, Керчью, Феодосией, Евпаторией, Джанкоем, другими населенными пунктами России. Во время межсезонья пассажиропоток вокзала составляет 1,5 тысяч человек в сутки, в курортный период этот показатель возрастает в разы, подчеркнул Гоцанюк.В марте стало известно, что в Алуште приведут в порядок территорию и здание автовокзала. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством копании "Крымавтотранс" мониторинга.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетовВ Крыму вводят единый проездной для городского транспорта В Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутах

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2024

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юрий гоцанюк, новости крыма, крым, ялта, транспорт, логистика, сергей аксенов, автотранспорт