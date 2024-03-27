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В Алуште приведут в порядок автовокзал

В Алуште приведут в порядок автовокзал - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Алуште приведут в порядок автовокзал

Здание и территорию автовокзала в Алуште приведут в порядок. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T20:06

2024-03-27T20:06

2024-03-27T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Здание и территорию автовокзала в Алуште приведут в порядок. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством копании "Крымавтотранс" мониторинга.Также, по ее словам, к 2025 году планируется замена панорамных окон здания – это улучшит его эстетический вид."Крымавтотранс" в текущем году активизирует работу по продаже электронных билетов в партнерстве с банками и продолжит ремонт автостанций, в том числе дальних, сообщали ранее на предприятии. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят единый проездной для городского транспортаВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахВ Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, автобусное сообщение, общественный транспорт, автобус