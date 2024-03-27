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В Алуште приведут в порядок автовокзал - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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В Алуште приведут в порядок автовокзал
В Алуште приведут в порядок автовокзал - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Алуште приведут в порядок автовокзал
Здание и территорию автовокзала в Алуште приведут в порядок. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T20:06
2024-03-27T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Здание и территорию автовокзала в Алуште приведут в порядок. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством копании "Крымавтотранс" мониторинга.Также, по ее словам, к 2025 году планируется замена панорамных окон здания – это улучшит его эстетический вид."Крымавтотранс" в текущем году активизирует работу по продаже электронных билетов в партнерстве с банками и продолжит ремонт автостанций, в том числе дальних, сообщали ранее на предприятии. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят единый проездной для городского транспортаВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахВ Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут
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алушта, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, автобусное сообщение, общественный транспорт, автобус
В Алуште приведут в порядок автовокзал

В Алуште приведут в порядок территорию и здание автовокзала

20:06 27.03.2024
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште приведут в порядок автовокзал
В Алуште приведут в порядок автовокзал
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Здание и территорию автовокзала в Алуште приведут в порядок. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством копании "Крымавтотранс" мониторинга.

"Автовокзал построен более шестидесяти лет назад и, естественно, требует обновления… будет произведена замена тротуарной плитки, асфальтового покрытия на пешеходной зоне", – написала Огнева в своем Telegram-канале.

Также, по ее словам, к 2025 году планируется замена панорамных окон здания – это улучшит его эстетический вид.
"Крымавтотранс" в текущем году активизирует работу по продаже электронных билетов в партнерстве с банками и продолжит ремонт автостанций, в том числе дальних, сообщали ранее на предприятии.
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АлуштаНовости КрымаКрымБлагоустройствоГородская средаАвтобусное сообщениеОбщественный транспортАвтобус
 
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