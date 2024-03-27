https://crimea.ria.ru/20240327/v-alushte-privedut-v-poryadok-avtovokzal-1136087073.html
В Алуште приведут в порядок автовокзал
В Алуште приведут в порядок автовокзал - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Алуште приведут в порядок автовокзал
Здание и территорию автовокзала в Алуште приведут в порядок. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T20:06
2024-03-27T20:06
2024-03-27T20:06
алушта
новости крыма
крым
благоустройство
городская среда
автобусное сообщение
общественный транспорт
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136087175_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c1dad9f55404933332f6b7a185b008e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Здание и территорию автовокзала в Алуште приведут в порядок. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева по итогам а совместного с руководством копании "Крымавтотранс" мониторинга.Также, по ее словам, к 2025 году планируется замена панорамных окон здания – это улучшит его эстетический вид."Крымавтотранс" в текущем году активизирует работу по продаже электронных билетов в партнерстве с банками и продолжит ремонт автостанций, в том числе дальних, сообщали ранее на предприятии. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят единый проездной для городского транспортаВ Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахВ Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136087175_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_7046411a4e6d9c5f69ebe5070442726b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, автобусное сообщение, общественный транспорт, автобус
В Алуште приведут в порядок автовокзал
В Алуште приведут в порядок территорию и здание автовокзала