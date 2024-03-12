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В Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут
В Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 12.03.2024
В Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут
Новый регулярный автобусный маршрут соединил город Старый Крым с районным центром – поселком городского типа Кировское, сообщает во вторник республиканский... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T21:53
2024-03-12T21:53
2024-03-12T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Новый регулярный автобусный маршрут соединил город Старый Крым с районным центром – поселком городского типа Кировское, сообщает во вторник республиканский минтранс.Уточняется, что маршрут будет регулярным с остановками на автостанции Кировское, Кировское Аптека, Кировское Ж/Д вокзал, Кировское РЭС, Яркое поле, Новопокровка, Журавки, Изобильное, Садовое, Первомайское центр, Первомайское (Амбулатория), Изюмовка 1, Изюмовка 2, Изюмовка 3, Водохранилище.В Старом Крыму автобус будет делать пять остановок – по улицам Ленина и 13-го Апреля, у школы № 1, у магазина "Дисней" и возле детсада "Звездное небо".Новый автобусный маршрут ранее связал Старый Крым и Феодосию. По информации минтранса, маршрут также работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса – 77,8 километра.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую областьДвижение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаДвижение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
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РИА Новости Крым
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транспорт, общественный транспорт, новости крыма, крым, логистика, старый крым, крымтроллейбус, кировское
В Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут соединил Старый Крым и Кировское
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Новый регулярный автобусный маршрут соединил город Старый Крым с районным центром – поселком городского типа Кировское, сообщает во вторник республиканский минтранс.
"С 5 марта 2024 года кировский участок автоколонны предприятия "Крымтроллейбус" приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 9-А "Автостанция Кировское – Старый Крым". Длина полного оборотного рейса составляет 89,4 км", – сообщили в профильном министерстве.
Уточняется, что маршрут будет регулярным с остановками на автостанции Кировское, Кировское Аптека, Кировское Ж/Д вокзал, Кировское РЭС, Яркое поле, Новопокровка, Журавки, Изобильное, Садовое, Первомайское центр, Первомайское (Амбулатория), Изюмовка 1, Изюмовка 2, Изюмовка 3, Водохранилище.
В Старом Крыму автобус будет делать пять остановок – по улицам Ленина и 13-го Апреля, у школы № 1, у магазина "Дисней" и возле детсада "Звездное небо".
Новый автобусный маршрут
ранее связал Старый Крым и Феодосию. По информации минтранса, маршрут также работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса – 77,8 километра.
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