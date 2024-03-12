https://crimea.ria.ru/20240312/v-krymu-zapustili-esche-odin-novyy-avtobusnyy-marshrut-1135584243.html

В Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут

В Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 12.03.2024

В Крыму запустили еще один новый автобусный маршрут

Новый регулярный автобусный маршрут соединил город Старый Крым с районным центром – поселком городского типа Кировское, сообщает во вторник республиканский... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T21:53

2024-03-12T21:53

2024-03-12T21:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Новый регулярный автобусный маршрут соединил город Старый Крым с районным центром – поселком городского типа Кировское, сообщает во вторник республиканский минтранс.Уточняется, что маршрут будет регулярным с остановками на автостанции Кировское, Кировское Аптека, Кировское Ж/Д вокзал, Кировское РЭС, Яркое поле, Новопокровка, Журавки, Изобильное, Садовое, Первомайское центр, Первомайское (Амбулатория), Изюмовка 1, Изюмовка 2, Изюмовка 3, Водохранилище.В Старом Крыму автобус будет делать пять остановок – по улицам Ленина и 13-го Апреля, у школы № 1, у магазина "Дисней" и возле детсада "Звездное небо".Новый автобусный маршрут ранее связал Старый Крым и Феодосию. По информации минтранса, маршрут также работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса – 77,8 километра.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую областьДвижение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаДвижение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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