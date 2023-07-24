https://crimea.ria.ru/20230724/dvizhenie-po-trasse-dzhankoy--simferopol-vozobnovleno-1130261969.html
Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
Движение по трассе Джанкой – Симферополь, приостановленное в понедельник утром из-за ЧП на складе боеприпасов, возобновлено. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:45
2023-07-24T09:45
2023-07-24T09:45
сергей аксенов
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
транспорт
джанкойский район
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение по трассе Джанкой – Симферополь, приостановленное в понедельник утром из-за ЧП на складе боеприпасов, возобновлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром в понедельник Крым атаковали 17 украинских беспилотников. Они были сбиты средствами ПВО и РЭБ. Однако зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. В целях безопасности было приостановлено движение по железной дороге недалеко от места ЧП и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.Как сообщалось, власти республики решили эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе. Людей перевозят в пункты временного размещения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму остановлено движение поездов и автомобилей после атаки БПЛААтака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, джанкойский район, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
Движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено
Аксенов: движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновлено после ЧП на складе