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Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область

Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область

С 8 марта запущен новый автобусный маршрут Москва – Севастополь, который будет следовать из столицы в город-герой через Геническ. Об этом сообщили в минтрансе... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T12:04

2024-03-08T12:04

2024-03-08T12:05

москва

севастополь

херсонская область

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. С 8 марта запущен новый автобусный маршрут Москва – Севастополь, который будет следовать из столицы в город-герой через Геническ. Об этом сообщили в минтрансе Херсонской области.Отмечается, что рейсы в марте по нечетным дням будут оправляться в сторону Севастополя от а/с "Геническая" в 13:10, по четным в сторону Москвы в 15:30. Расписание на последующие месчцы будет опубликовано дополнительно.В минтрансе уточнили, что билеты в Москву будут стоить 3500 рублей, в Севастополь - 2300 рублей. Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск.Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория − Симферополь − Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымМаршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание

москва

севастополь

херсонская область

геническ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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