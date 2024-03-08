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Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область
Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область
С 8 марта запущен новый автобусный маршрут Москва – Севастополь, который будет следовать из столицы в город-герой через Геническ. Об этом сообщили в минтрансе... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T12:04
2024-03-08T12:05
москва
севастополь
херсонская область
геническ
автобусное сообщение
сообщение между крымом и херсонской областью
общество
транспорт
общественный транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. С 8 марта запущен новый автобусный маршрут Москва – Севастополь, который будет следовать из столицы в город-герой через Геническ. Об этом сообщили в минтрансе Херсонской области.Отмечается, что рейсы в марте по нечетным дням будут оправляться в сторону Севастополя от а/с "Геническая" в 13:10, по четным в сторону Москвы в 15:30. Расписание на последующие месчцы будет опубликовано дополнительно.В минтрансе уточнили, что билеты в Москву будут стоить 3500 рублей, в Севастополь - 2300 рублей. Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск.Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория − Симферополь − Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.Читайте также на РИА Новости Крым:На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусыМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымМаршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание
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москва, севастополь, херсонская область, геническ, автобусное сообщение, сообщение между крымом и херсонской областью, общество, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости
Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область

Новый регулярный автобус из Москвы в Севастополь будет следовать через Геническ с 8 марта

12:04 08.03.2024 (обновлено: 12:05 08.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПокупка билета на автостанции "Курортная" в Симферополе
Покупка билета на автостанции Курортная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. С 8 марта запущен новый автобусный маршрут Москва – Севастополь, который будет следовать из столицы в город-герой через Геническ. Об этом сообщили в минтрансе Херсонской области.

"В целях расширения транспортной доступности с учетом наличия пассажиропотока с 8 марта 2024 года запускается межрегиональный маршрут Москва – Севастополь, который будет оправляться от автостанции Геническая", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что рейсы в марте по нечетным дням будут оправляться в сторону Севастополя от а/с "Геническая" в 13:10, по четным в сторону Москвы в 15:30. Расписание на последующие месчцы будет опубликовано дополнительно.
В минтрансе уточнили, что билеты в Москву будут стоить 3500 рублей, в Севастополь - 2300 рублей.
Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск.
Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория − Симферополь − Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.
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МоскваСевастопольХерсонская областьГеническАвтобусное сообщениеСообщение между Крымом и Херсонской областьюОбществоТранспортОбщественный транспортЛогистикаНовости
 
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