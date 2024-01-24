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Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание
Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание
Маршрут автобуса "Ялта-Мариуполь" продлили до Донецка. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T12:02
2024-01-24T12:08
минтранс крыма
ялта
донецк
донецкая народная республика (днр)
транспорт
автобусное сообщение
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Маршрут автобуса "Ялта-Мариуполь" продлили до Донецка. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК.При этом уточняется об изменении времени отправления данного маршрута из-за действующего в новых регионах комендантского часа.Время отправления из Ялты - 7:30, из Алушты - 08:25, с автостанции "Курортная" в Симферополе - 09:55, из Джанкоя – 11:50.Маршрут будут обслуживать комфортабельные автобусы в ежедневном режиме. Автобус будет следовать через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск и Мангуш.Изменения начнут действовать с 27 января текущего года, кроме 28 и 31 января.Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория − Симферополь − Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.Регулярный межрегиональный автобусный маршрут из Ялты в Мариуполь запустили19 января.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходитРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБолее 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область
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РИА Новости Крым
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минтранс крыма, ялта, донецк, донецкая народная республика (днр), транспорт, автобусное сообщение, крым, новости крыма
Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание

Автобусное сообщение из Ялты продлили до Донецка – изменено расписание

12:02 24.01.2024 (обновлено: 12:08 24.01.2024)
 
© РИА Новости КрымАвтовокзал города Керчь
Автовокзал города Керчь - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Маршрут автобуса "Ялта-Мариуполь" продлили до Донецка. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК.
"Министерство транспорта Республики Крым сообщает о продлении пути следования автобусного маршрута "Ялта-Мариуполь" до города Донецк", – сказано в сообщении.
При этом уточняется об изменении времени отправления данного маршрута из-за действующего в новых регионах комендантского часа.
Время отправления из Ялты - 7:30, из Алушты - 08:25, с автостанции "Курортная" в Симферополе - 09:55, из Джанкоя – 11:50.
Маршрут будут обслуживать комфортабельные автобусы в ежедневном режиме. Автобус будет следовать через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск и Мангуш.
Изменения начнут действовать с 27 января текущего года, кроме 28 и 31 января.
Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория − Симферополь − Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.
Регулярный межрегиональный автобусный маршрут из Ялты в Мариуполь запустили19 января.
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Минтранс КрымаЯлтаДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ТранспортАвтобусное сообщениеКрымНовости Крыма
 
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