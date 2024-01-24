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Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание

Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание

Маршрут автобуса "Ялта-Мариуполь" продлили до Донецка. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T12:02

2024-01-24T12:02

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донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Маршрут автобуса "Ялта-Мариуполь" продлили до Донецка. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК.При этом уточняется об изменении времени отправления данного маршрута из-за действующего в новых регионах комендантского часа.Время отправления из Ялты - 7:30, из Алушты - 08:25, с автостанции "Курортная" в Симферополе - 09:55, из Джанкоя – 11:50.Маршрут будут обслуживать комфортабельные автобусы в ежедневном режиме. Автобус будет следовать через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск и Мангуш.Изменения начнут действовать с 27 января текущего года, кроме 28 и 31 января.Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория − Симферополь − Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.Регулярный межрегиональный автобусный маршрут из Ялты в Мариуполь запустили19 января.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходитРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБолее 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область

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