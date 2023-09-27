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Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область
Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область
Школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин, на днях прибыла очередная закупленная партия. Об этом сообщили в областной... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T08:55
2023-09-27T08:55
2023-09-27T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин, на днях прибыла очередная закупленная партия. Об этом сообщили в областной администрации.Новых машин уже 103, и планируется закупить еще 40, уточняют власти.Все автобусы отвечают современным техническим требованиям, удобны и безопасны для школьников, что "важно для их успеха в учебе и развитии", отметил губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.Поставки осуществляются в рамках четырехстороннего соглашения, которое заключили Минпромторг и Минобрнауки России, правительство Херсонской области и компания "Группа ГАЗ".Читайте также на РИА Новости Крым:Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области
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новые регионы россии, херсонская область, новости, владимир сальдо, школа, дети
Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область
Для школьников Херсонщины закупили еще одну партию новых автобусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин, на днях прибыла очередная закупленная партия. Об этом сообщили в областной администрации.
"По поручению президента России Владимира Путина школьный автопарк Херсонщины пополнится более чем на сто машин. Поставки транспорта продолжаются, и на днях прибыла очередная партия школьных автобусов – 16 штук", – говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Новых машин уже 103, и планируется закупить еще 40, уточняют власти.
Все автобусы отвечают современным техническим требованиям, удобны и безопасны для школьников, что "важно для их успеха в учебе и развитии", отметил губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.
Поставки осуществляются в рамках четырехстороннего соглашения, которое заключили Минпромторг и Минобрнауки России, правительство Херсонской области и компания "Группа ГАЗ".
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