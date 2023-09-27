https://crimea.ria.ru/20230927/bolee-100-novykh-shkolnykh-avtobusov-poluchit-khersonskaya-oblast-1131683948.html

Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область

Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область

Школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин, на днях прибыла очередная закупленная партия. Об этом сообщили в областной... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T08:55

2023-09-27T08:55

2023-09-27T08:55

новые регионы россии

херсонская область

новости

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школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин, на днях прибыла очередная закупленная партия. Об этом сообщили в областной администрации.Новых машин уже 103, и планируется закупить еще 40, уточняют власти.Все автобусы отвечают современным техническим требованиям, удобны и безопасны для школьников, что "важно для их успеха в учебе и развитии", отметил губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.Поставки осуществляются в рамках четырехстороннего соглашения, которое заключили Минпромторг и Минобрнауки России, правительство Херсонской области и компания "Группа ГАЗ".Читайте также на РИА Новости Крым:Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230829/chem-budut-otlichatsya-novye-shkolnye-programmy-v-etom-uchebnom-godu-1131026797.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, новости, владимир сальдо, школа, дети