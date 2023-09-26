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Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T08:16
2023-09-26T08:16
2023-09-26T08:20
херсонская область
новые регионы россии
андрей алексеенко
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и объектов выполнено. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко."Готовить к зиме наше большое и крайне запущенное коммунальное хозяйство мы начали сразу после того, как справились с самыми тяжелыми последствиями наводнения. В середине лета", - написал он в Telegram-канале.На сегодняшний день на Херсонщине к отопительному сезону готовы 189 котельных, 275 социальных объектов, 248 артезианских скважин и 80% сетей водоснабжения. Алексеенко подчеркнул, что существенную помощь в плане материалов, техники, аварийных бригад оказывают регионы-шефы."По понятным причинам есть отставание по объектам зоны ЧС. Но до зимы обязательно наверстаем", - заверил чиновник.По словам Алексеенко, ход этой работы контролирует Минстрой России. В регионе побывал заместитель министра строительства РФ Валерий Леонтьев, который объехал ряд котельных и социальных объектов.Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал в интервью РИА Новости Крым.Читайте таже на РИА Новости Крым:Как Херсонскую область готовят к отопительному сезонуДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруОтопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, новые регионы россии, андрей алексеенко, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), общество, новости
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
Власти Херсонской области рассказали о готовности региона к отопительному сезону
08:16 26.09.2023 (обновлено: 08:20 26.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и объектов выполнено. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Готовить к зиме наше большое и крайне запущенное коммунальное хозяйство мы начали сразу после того, как справились с самыми тяжелыми последствиями наводнения. В середине лета", - написал он в Telegram-канале.
На сегодняшний день на Херсонщине к отопительному сезону готовы 189 котельных, 275 социальных объектов, 248 артезианских скважин и 80% сетей водоснабжения. Алексеенко подчеркнул, что существенную помощь в плане материалов, техники, аварийных бригад оказывают регионы-шефы.
Особое внимание уделяется переводу котельных соцобъектов на газ, а также обеспечению их генераторами на случай аварий. Льготников области планируют обеспечить на зиму углем.
"По понятным причинам есть отставание по объектам зоны ЧС. Но до зимы обязательно наверстаем", - заверил чиновник.
По словам Алексеенко, ход этой работы контролирует Минстрой России. В регионе побывал заместитель министра строительства РФ Валерий Леонтьев, который объехал ряд котельных и социальных объектов.
Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел
три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал
в интервью РИА Новости Крым.
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