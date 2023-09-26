Рейтинг@Mail.ru
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230926/otopitelnyy-sezon-v-khersonskoy-oblasti-naskolko-gotov-region-1131655498.html
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T08:16
2023-09-26T08:20
херсонская область
новые регионы россии
андрей алексеенко
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110113/45/1101134556_0:271:1370:1042_1920x0_80_0_0_24a8862e5f68f75e70b50c50664bcfa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и объектов выполнено. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко."Готовить к зиме наше большое и крайне запущенное коммунальное хозяйство мы начали сразу после того, как справились с самыми тяжелыми последствиями наводнения. В середине лета", - написал он в Telegram-канале.На сегодняшний день на Херсонщине к отопительному сезону готовы 189 котельных, 275 социальных объектов, 248 артезианских скважин и 80% сетей водоснабжения. Алексеенко подчеркнул, что существенную помощь в плане материалов, техники, аварийных бригад оказывают регионы-шефы."По понятным причинам есть отставание по объектам зоны ЧС. Но до зимы обязательно наверстаем", - заверил чиновник.По словам Алексеенко, ход этой работы контролирует Минстрой России. В регионе побывал заместитель министра строительства РФ Валерий Леонтьев, который объехал ряд котельных и социальных объектов.Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал в интервью РИА Новости Крым.Читайте таже на РИА Новости Крым:Как Херсонскую область готовят к отопительному сезонуДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруОтопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110113/45/1101134556_0:143:1370:1171_1920x0_80_0_0_b4660ae9ca20f74620071fd93c5b4188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новые регионы россии, андрей алексеенко, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), общество, новости
Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион

Власти Херсонской области рассказали о готовности региона к отопительному сезону

08:16 26.09.2023 (обновлено: 08:20 26.09.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота Калининградской ТЭЦ-2
Работа Калининградской ТЭЦ-2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и объектов выполнено. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Готовить к зиме наше большое и крайне запущенное коммунальное хозяйство мы начали сразу после того, как справились с самыми тяжелыми последствиями наводнения. В середине лета", - написал он в Telegram-канале.
На сегодняшний день на Херсонщине к отопительному сезону готовы 189 котельных, 275 социальных объектов, 248 артезианских скважин и 80% сетей водоснабжения. Алексеенко подчеркнул, что существенную помощь в плане материалов, техники, аварийных бригад оказывают регионы-шефы.
Особое внимание уделяется переводу котельных соцобъектов на газ, а также обеспечению их генераторами на случай аварий. Льготников области планируют обеспечить на зиму углем.
"По понятным причинам есть отставание по объектам зоны ЧС. Но до зимы обязательно наверстаем", - заверил чиновник.
По словам Алексеенко, ход этой работы контролирует Минстрой России. В регионе побывал заместитель министра строительства РФ Валерий Леонтьев, который объехал ряд котельных и социальных объектов.
Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал в интервью РИА Новости Крым.
Читайте таже на РИА Новости Крым:
Как Херсонскую область готовят к отопительному сезону
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииАндрей АлексеенкоЖКХМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
09:53Стало известно имя главы правительства ЛНР
09:27Непогода остановила работу Керченской переправы
09:09У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
08:18Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области
08:16Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
08:12Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:02США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
07:55Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
07:45Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"
07:29Украинский беспилотник атаковал Курскую область
07:01Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко
06:34Цифровые документы в России: что важно знать
06:03Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
00:01Солнце и ветер - чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 сентября
22:58Главное за день: 25 сентября
22:37Главные новости Крыма: 25 сентября
22:13Победа за Россией: Федор Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
21:52Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
Лента новостейМолния