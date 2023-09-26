https://crimea.ria.ru/20230926/otopitelnyy-sezon-v-khersonskoy-oblasti-naskolko-gotov-region-1131655498.html

Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион

Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион

К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T08:16

2023-09-26T08:16

2023-09-26T08:20

херсонская область

новые регионы россии

андрей алексеенко

жкх

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. К началу отопительного сезона в Херсонской области почти 75% запланированных мероприятий по проверке, профилактике и ремонту оборудования, коммуникаций и объектов выполнено. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко."Готовить к зиме наше большое и крайне запущенное коммунальное хозяйство мы начали сразу после того, как справились с самыми тяжелыми последствиями наводнения. В середине лета", - написал он в Telegram-канале.На сегодняшний день на Херсонщине к отопительному сезону готовы 189 котельных, 275 социальных объектов, 248 артезианских скважин и 80% сетей водоснабжения. Алексеенко подчеркнул, что существенную помощь в плане материалов, техники, аварийных бригад оказывают регионы-шефы."По понятным причинам есть отставание по объектам зоны ЧС. Но до зимы обязательно наверстаем", - заверил чиновник.По словам Алексеенко, ход этой работы контролирует Минстрой России. В регионе побывал заместитель министра строительства РФ Валерий Леонтьев, который объехал ряд котельных и социальных объектов.Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал в интервью РИА Новости Крым.Читайте таже на РИА Новости Крым:Как Херсонскую область готовят к отопительному сезонуДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруОтопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, андрей алексеенко, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), общество, новости