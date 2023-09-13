https://crimea.ria.ru/20230913/dorogi-ulitsy-i-transport-kak-v-khersonskoy-oblasti-stroyat-infrastrukturu-1131392116.html
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
В Херсонской области комплексно восстановлено 47 километров улично-дорожной сети, в планах привести в порядок еще 32 км дорог в девяти населенных пунктах. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T20:34
2023-09-13T20:34
2023-09-13T20:37
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ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области комплексно восстановлено 47 километров улично-дорожной сети, в планах привести в порядок еще 32 км дорог в девяти населенных пунктах. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Состояние улично-дорожной сети региона собеседник оценил как "удручающее". В течение тридцати лет украинские власти не вкладывали средств в обновление инфраструктуры. Для улучшения качества жизни людей было очень важно привести дороги в порядок."По результатам проведенного опроса граждан была сформирована и утверждена губернатором области Владимиром Сальдо программа ремонта улично-дорожных сетей в населенных пунктах", – сказал Алексеенко.Уже отремонтировано 47 км дорог, стоимость работ составила 1,856 млрд рублей. Работы начали в мае, а уже в августе завершили первый этап. Возможно, по масштабам это не так много, отметил собеседник, но полученный социальный эффект показал важность проделанного труда для людей, ведь к реализации программы подошли комплексно.В настоящее время второй этап программы проходит процедуру согласования. В планах привести в нормативное состояние еще 32 км улично-дорожной сети, а это 23 улицы в девяти населенных пунктах области. По предварительным оценкам, на эти цели будет направлено около двух миллиардов рублей."В капитальном ремонте и реконструкции также нуждаются региональные дороги Херсонской области. За украинский период они пришли в такой упадок, что создается впечатление, что все предыдущие годы их целенаправленно уничтожали. В этом году за счет выделенных их федерального бюджета денег будут отремонтированы 110 км региональных дорог", – добавил собеседник.Общественный транспортВ этом году Херсонская область получит 184 автобуса для запуска общественного транспорта. Достичь этого удалось благодаря постоянному вниманию к региону со стороны президента Владимира Путина, правительства РФ и личному участию вице-премьера Марата Хуснуллина, поделился Алексеенко.По словам главы правительства, на начальном этапе запустят 12 маршрутов, а всего планируется 70 маршрутов общественного транспорта, которые будет обслуживать государственное предприятие, поэтому и тарифы будут социальными, что важно для сельской местности региона. Это прорыв для области, заявил Алексеенко.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым 14 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновыеПоследствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, андрей алексеенко, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, общество, общественный транспорт, новости
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
В Херсонской области восстанавливают улично-дорожную сеть: первые достижения и планы
20:34 13.09.2023 (обновлено: 20:37 13.09.2023) ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости Крым.
В Херсонской области комплексно восстановлено 47 километров улично-дорожной сети, в планах привести в порядок еще 32 км дорог в девяти населенных пунктах. Об этом РИА Новости Крым
сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Состояние улично-дорожной сети региона собеседник оценил как "удручающее". В течение тридцати лет украинские власти не вкладывали средств в обновление инфраструктуры. Для улучшения качества жизни людей было очень важно привести дороги в порядок.
"По результатам проведенного опроса граждан была сформирована и утверждена губернатором области Владимиром Сальдо программа ремонта улично-дорожных сетей в населенных пунктах", – сказал Алексеенко.
Уже отремонтировано 47 км дорог, стоимость работ составила 1,856 млрд рублей. Работы начали в мае, а уже в августе завершили первый этап. Возможно, по масштабам это не так много, отметил собеседник, но полученный социальный эффект показал важность проделанного труда для людей, ведь к реализации программы подошли комплексно.
"Это не просто ремонт дорожного покрытия: отремонтированы были дорожная часть, тротуары, установлен бордюрный камень, остановочные пункты и другое оборудование. Одним словом, приводим улично-дорожную сеть населенных пунктов в нормативное состояние, так как это делается в целом на всей территории Российской Федерации, – подчеркнул Алексеенко. – Естественно, что люди оценили изменения и попросили продолжить действие программы".
В настоящее время второй этап программы проходит процедуру согласования. В планах привести в нормативное состояние еще 32 км улично-дорожной сети, а это 23 улицы в девяти населенных пунктах области. По предварительным оценкам, на эти цели будет направлено около двух миллиардов рублей.
"В капитальном ремонте и реконструкции также нуждаются региональные дороги Херсонской области. За украинский период они пришли в такой упадок, что создается впечатление, что все предыдущие годы их целенаправленно уничтожали. В этом году за счет выделенных их федерального бюджета денег будут отремонтированы 110 км региональных дорог", – добавил собеседник.
Общественный транспорт
В этом году Херсонская область получит 184 автобуса для запуска общественного транспорта. Достичь этого удалось благодаря постоянному вниманию к региону со стороны президента Владимира Путина, правительства РФ и личному участию вице-премьера Марата Хуснуллина, поделился Алексеенко.
"Только благодаря этому мы можем организовать работу общественного транспорта. В этом году мы планируем получить 184 автобуса для перевозок пассажиров и запустить их в работу", – подчеркнул он.
По словам главы правительства, на начальном этапе запустят 12 маршрутов, а всего планируется 70 маршрутов общественного транспорта, которые будет обслуживать государственное предприятие, поэтому и тарифы будут социальными, что важно для сельской местности региона. Это прорыв для области, заявил Алексеенко.
Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС
, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс
, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым 14 сентября.
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