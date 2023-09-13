Рейтинг@Mail.ru
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230913/dorogi-ulitsy-i-transport-kak-v-khersonskoy-oblasti-stroyat-infrastrukturu-1131392116.html
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
В Херсонской области комплексно восстановлено 47 километров улично-дорожной сети, в планах привести в порядок еще 32 км дорог в девяти населенных пунктах. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T20:34
2023-09-13T20:37
эксклюзивы риа новости крым
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
херсонская область
андрей алексеенко
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
общество
общественный транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131391999_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5b4013962c8277554743ec180caaf4f5.jpg
ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области комплексно восстановлено 47 километров улично-дорожной сети, в планах привести в порядок еще 32 км дорог в девяти населенных пунктах. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Состояние улично-дорожной сети региона собеседник оценил как "удручающее". В течение тридцати лет украинские власти не вкладывали средств в обновление инфраструктуры. Для улучшения качества жизни людей было очень важно привести дороги в порядок."По результатам проведенного опроса граждан была сформирована и утверждена губернатором области Владимиром Сальдо программа ремонта улично-дорожных сетей в населенных пунктах", – сказал Алексеенко.Уже отремонтировано 47 км дорог, стоимость работ составила 1,856 млрд рублей. Работы начали в мае, а уже в августе завершили первый этап. Возможно, по масштабам это не так много, отметил собеседник, но полученный социальный эффект показал важность проделанного труда для людей, ведь к реализации программы подошли комплексно.В настоящее время второй этап программы проходит процедуру согласования. В планах привести в нормативное состояние еще 32 км улично-дорожной сети, а это 23 улицы в девяти населенных пунктах области. По предварительным оценкам, на эти цели будет направлено около двух миллиардов рублей."В капитальном ремонте и реконструкции также нуждаются региональные дороги Херсонской области. За украинский период они пришли в такой упадок, что создается впечатление, что все предыдущие годы их целенаправленно уничтожали. В этом году за счет выделенных их федерального бюджета денег будут отремонтированы 110 км региональных дорог", – добавил собеседник.Общественный транспортВ этом году Херсонская область получит 184 автобуса для запуска общественного транспорта. Достичь этого удалось благодаря постоянному вниманию к региону со стороны президента Владимира Путина, правительства РФ и личному участию вице-премьера Марата Хуснуллина, поделился Алексеенко.По словам главы правительства, на начальном этапе запустят 12 маршрутов, а всего планируется 70 маршрутов общественного транспорта, которые будет обслуживать государственное предприятие, поэтому и тарифы будут социальными, что важно для сельской местности региона. Это прорыв для области, заявил Алексеенко.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым 14 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновыеПоследствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131391999_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_c86955b533f18f8f1ca050d8fa971ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, андрей алексеенко, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, общество, общественный транспорт, новости
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру

В Херсонской области восстанавливают улично-дорожную сеть: первые достижения и планы

20:34 13.09.2023 (обновлено: 20:37 13.09.2023)
 
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора
Павловская
старший корреспондент
Все материалы
Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей
Георгиев
Шеф-редактор
Все материалыНаписать автору
ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области комплексно восстановлено 47 километров улично-дорожной сети, в планах привести в порядок еще 32 км дорог в девяти населенных пунктах. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Состояние улично-дорожной сети региона собеседник оценил как "удручающее". В течение тридцати лет украинские власти не вкладывали средств в обновление инфраструктуры. Для улучшения качества жизни людей было очень важно привести дороги в порядок.
"По результатам проведенного опроса граждан была сформирована и утверждена губернатором области Владимиром Сальдо программа ремонта улично-дорожных сетей в населенных пунктах", – сказал Алексеенко.
Уже отремонтировано 47 км дорог, стоимость работ составила 1,856 млрд рублей. Работы начали в мае, а уже в августе завершили первый этап. Возможно, по масштабам это не так много, отметил собеседник, но полученный социальный эффект показал важность проделанного труда для людей, ведь к реализации программы подошли комплексно.
"Это не просто ремонт дорожного покрытия: отремонтированы были дорожная часть, тротуары, установлен бордюрный камень, остановочные пункты и другое оборудование. Одним словом, приводим улично-дорожную сеть населенных пунктов в нормативное состояние, так как это делается в целом на всей территории Российской Федерации, – подчеркнул Алексеенко. – Естественно, что люди оценили изменения и попросили продолжить действие программы".
В настоящее время второй этап программы проходит процедуру согласования. В планах привести в нормативное состояние еще 32 км улично-дорожной сети, а это 23 улицы в девяти населенных пунктах области. По предварительным оценкам, на эти цели будет направлено около двух миллиардов рублей.
"В капитальном ремонте и реконструкции также нуждаются региональные дороги Херсонской области. За украинский период они пришли в такой упадок, что создается впечатление, что все предыдущие годы их целенаправленно уничтожали. В этом году за счет выделенных их федерального бюджета денег будут отремонтированы 110 км региональных дорог", – добавил собеседник.

Общественный транспорт

В этом году Херсонская область получит 184 автобуса для запуска общественного транспорта. Достичь этого удалось благодаря постоянному вниманию к региону со стороны президента Владимира Путина, правительства РФ и личному участию вице-премьера Марата Хуснуллина, поделился Алексеенко.
"Только благодаря этому мы можем организовать работу общественного транспорта. В этом году мы планируем получить 184 автобуса для перевозок пассажиров и запустить их в работу", – подчеркнул он.
По словам главы правительства, на начальном этапе запустят 12 маршрутов, а всего планируется 70 маршрутов общественного транспорта, которые будет обслуживать государственное предприятие, поэтому и тарифы будут социальными, что важно для сельской местности региона. Это прорыв для области, заявил Алексеенко.
Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым 14 сентября.
Дорога в Крым - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 21:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
Читайте также на РИА Новости Крым:
Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые
Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России
Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымХерсонская областьАндрей АлексеенкоРемонт дорогРемонт дорог в Херсонской областиОбществоОбщественный транспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября
20:34Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
20:31Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
20:13Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки
19:48В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий
19:33Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
19:26В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры
19:08В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности
19:01Крымский мост снова открыт для транспорта
18:26При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации
18:18Расстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*
18:03Крымский мост временно закрыт для проезда
17:55Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
17:29Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий
17:13В Днепропетровске отказались лишать Брежнева почетного гражданства
16:50Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе
16:12Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
16:04Цена на дизель обновила исторический рекорд
15:52Как Симферополь готовится к отопительному сезону
15:42Армия России дважды разгромила спецназ "Азов"* в Донбассе
Лента новостейМолния