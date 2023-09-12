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Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России
Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России
В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превосходит по тяжести... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T15:52
2023-09-12T16:25
эксклюзивы риа новости крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
андрей алексеенко
херсонская область
новые регионы россии
новости
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превосходит по тяжести последствий мощнейшие наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Глава областного правительства подчеркнул, что справиться с таким масштабом разрушений удалось только благодаря помощи, которую оказали МЧС, регионы-шефы, правительство РФ, правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Только благодаря такой совместной работе мы смогли в принципе справиться с последствиями и на сегодняшний день можем говорить, что ущерб минимизирован", – подчеркнул Алексеенко.Не допустили эпидемииСобеседник отдельно отметил помощь Минздрава РФ, благодаря которой удалось избежать эпидемий и вспышек опасных инфекций.По оценкам председателя областного правительства, спустя три месяца после теракта на Каховской ГЭС можно говорить, что с наиболее острыми последствиями удалось справиться. В частности, восстановлены объекты энергетики и газоснабжение.Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине &gt;&gt;При этом ситуация в регионе существенно осложняется постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков. Наиболее пострадавшие от наводнения районы находятся под постоянным прицельным огнем противника, – 300 обстрелов в день из артиллерии и минометов. Только благодаря самоотверженному труду энергетиков и аварийных служб удается раз за разом восстанавливать подачу электричества. По газоснабжению ситуация аналогичная: все объекты, которые не разрушены, подключены к газу и электроснабжению.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс и промышленность региона – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, андрей алексеенко, херсонская область, новые регионы россии, новости
Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России

Херсонская область через три месяца после теракта на Каховской ГЭС: ущерб и восстановление

15:52 12.09.2023 (обновлено: 16:25 12.09.2023)
 
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превосходит по тяжести последствий мощнейшие наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Чтобы оценить последствия катастрофы в Херсонской области, приведу для сравнения несколько цифр. Одна из крупнейших катастроф произошла на Дальнем Востоке в 2013 году – там пострадало порядка 13 тысяч жилых домов. Еще одна, не менее страшная, связанная с подтоплением катастрофа произошла в Крымске 2012 году – пострадали около 7 тысяч жилых домов. В Херсонской области в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС пострадали около 23 тысяч жилых домов", – сказал Алексеенко.

Глава областного правительства подчеркнул, что справиться с таким масштабом разрушений удалось только благодаря помощи, которую оказали МЧС, регионы-шефы, правительство РФ, правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Только благодаря такой совместной работе мы смогли в принципе справиться с последствиями и на сегодняшний день можем говорить, что ущерб минимизирован", – подчеркнул Алексеенко.

Не допустили эпидемии

Собеседник отдельно отметил помощь Минздрава РФ, благодаря которой удалось избежать эпидемий и вспышек опасных инфекций.

"На сегодняшний день от различного рода заболеваний вакцинировано более 20,5 тыс. человек", – уточнил Алексеенко. Кроме того, была проведена очистка территорий от завалов, деревьев, обломков смытых и уничтоженных водой строений. Также в населенных пунктах проведены работы по санитарной обработке улиц, зданий и сооружений.

По оценкам председателя областного правительства, спустя три месяца после теракта на Каховской ГЭС можно говорить, что с наиболее острыми последствиями удалось справиться. В частности, восстановлены объекты энергетики и газоснабжение.
Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине >>
При этом ситуация в регионе существенно осложняется постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков. Наиболее пострадавшие от наводнения районы находятся под постоянным прицельным огнем противника, – 300 обстрелов в день из артиллерии и минометов. Только благодаря самоотверженному труду энергетиков и аварийных служб удается раз за разом восстанавливать подачу электричества. По газоснабжению ситуация аналогичная: все объекты, которые не разрушены, подключены к газу и электроснабжению.

"По водоснабжению есть ряд вопросов: многие канализационно-насосные станции, скважины и водозаборы находились в низменностях. Они подтоплены. Треть из них пока нельзя использовать для хозяйственно-питьевого водоснабжения, потому что помимо микробиологии они не подходят по уровню загрязнений. Каждый день берем пробы, промываем оборудование – работа ведется постоянно", – продолжил Алексеенко и выразил уверенность, что все эти вопросы в ближайшие месяцы будут урегулированы.

Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс и промышленность региона – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
2 сентября, 08:06
В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСАндрей АлексеенкоХерсонская областьНовые регионы РоссииНовости
 
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