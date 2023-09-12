https://crimea.ria.ru/20230912/posledstviya-vzryva-kakhovskoy-ges-prevzoshli-moschneyshie-navodneniya-v-rossii-1131352338.html

Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России

Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России

В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превосходит по тяжести... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T15:52

2023-09-12T15:52

2023-09-12T16:25

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каховская гэс

разрушение каховской гэс

андрей алексеенко

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превосходит по тяжести последствий мощнейшие наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Глава областного правительства подчеркнул, что справиться с таким масштабом разрушений удалось только благодаря помощи, которую оказали МЧС, регионы-шефы, правительство РФ, правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Только благодаря такой совместной работе мы смогли в принципе справиться с последствиями и на сегодняшний день можем говорить, что ущерб минимизирован", – подчеркнул Алексеенко.Не допустили эпидемииСобеседник отдельно отметил помощь Минздрава РФ, благодаря которой удалось избежать эпидемий и вспышек опасных инфекций.По оценкам председателя областного правительства, спустя три месяца после теракта на Каховской ГЭС можно говорить, что с наиболее острыми последствиями удалось справиться. В частности, восстановлены объекты энергетики и газоснабжение.Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине >>При этом ситуация в регионе существенно осложняется постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков. Наиболее пострадавшие от наводнения районы находятся под постоянным прицельным огнем противника, – 300 обстрелов в день из артиллерии и минометов. Только благодаря самоотверженному труду энергетиков и аварийных служб удается раз за разом восстанавливать подачу электричества. По газоснабжению ситуация аналогичная: все объекты, которые не разрушены, подключены к газу и электроснабжению.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс и промышленность региона – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.

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2023

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каховская гэс, разрушение каховской гэс, андрей алексеенко, херсонская область, новые регионы россии, новости