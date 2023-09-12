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Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
Украинские боевики продолжают бить по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, только за последние сутки зафиксировано 89 прилетов, сообщают... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T14:41
2023-09-12T14:41
2023-09-12T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают бить по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, только за последние сутки зафиксировано 89 прилетов, сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в течение дня 11 сентября ВСУ двенадцать раз ударили из ствольной артиллерии по Подстепному, девять - по Крынкам, по восемь прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Алешках, семь - в Корсунке, шесть - в Сагах.Сутками ранее украинские военные формирования выпустили из ствольной артиллерии сто снарядов по гражданской инфраструктуре левобережной Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотиков – что известноНовые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями РоссииБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
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херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
ВСУ Выпустили 89 снарядов по левобережью Херсонской области