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Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
Украинские боевики продолжают бить по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, только за последние сутки зафиксировано 89 прилетов, сообщают... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T14:41
2023-09-12T14:41
херсонская область
новости сво
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают бить по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, только за последние сутки зафиксировано 89 прилетов, сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в течение дня 11 сентября ВСУ двенадцать раз ударили из ствольной артиллерии по Подстепному, девять - по Крынкам, по восемь прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Алешках, семь - в Корсунке, шесть - в Сагах.Сутками ранее украинские военные формирования выпустили из ствольной артиллерии сто снарядов по гражданской инфраструктуре левобережной Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотиков – что известноНовые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями РоссииБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
херсонская область
каховка
новая каховка
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине

ВСУ Выпустили 89 снарядов по левобережью Херсонской области

14:41 12.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают бить по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, только за последние сутки зафиксировано 89 прилетов, сообщают экстренные службы региона.
По данным экстренных служб, в течение дня 11 сентября ВСУ двенадцать раз ударили из ствольной артиллерии по Подстепному, девять - по Крынкам, по восемь прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Алешках, семь - в Корсунке, шесть - в Сагах.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Казачьих Лагерей, Днепрян, Саг, Подстепного, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - сказано в сообщении.

Сутками ранее украинские военные формирования выпустили из ствольной артиллерии сто снарядов по гражданской инфраструктуре левобережной Херсонщины.
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Херсонская областьНовости СВОКаховкаНовая КаховкаАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
14:41Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
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