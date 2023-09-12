https://crimea.ria.ru/20230912/levyy-bereg-pod-ognem-vsu-vypustili-esche-89-snaryadov-po-khersonschine-1131348311.html

Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине

Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине

Украинские боевики продолжают бить по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, только за последние сутки зафиксировано 89 прилетов, сообщают... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T14:41

2023-09-12T14:41

2023-09-12T14:41

херсонская область

новости сво

каховка

новая каховка

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают бить по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, только за последние сутки зафиксировано 89 прилетов, сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в течение дня 11 сентября ВСУ двенадцать раз ударили из ствольной артиллерии по Подстепному, девять - по Крынкам, по восемь прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Алешках, семь - в Корсунке, шесть - в Сагах.Сутками ранее украинские военные формирования выпустили из ствольной артиллерии сто снарядов по гражданской инфраструктуре левобережной Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотиков – что известноНовые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями РоссииБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу