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Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области
Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области
Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T10:21
2023-09-10T10:21
обстрелы всу
херсонская область
новости сво
происшествия
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В субботу в течении дня украинские военные формирования выпустили из ствольной артиллерии 67 снарядов. Под удар попали населенные пункты Крынки, Алешки, Подстепное, Саги, Песчановка, Днепряны, Корсунка и Великая Лепетиха. Ночью обстрелы продолжились. По гражданским объектам в Крынках, Песчановке, Голой Пристани, Подстепного и Казачьих Лагерей снова били из ствольной артиллерии, выпустив в общей сложности 37 снарядов.Информация о возможных жертвах среди гражданского населения, а также о разрушениях уточняется. Накануне от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел левобережья Херсонской области, по которым выпустили 88 снарядов.В регионе, как и по всей стране, сейчас проходят выборы. 7 сентября ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Збурьевка в Херсонской области. Международные эксперты, наблюдающие за ходом выборов в Херсонской области, стали свидетелями атаки украинских дронов на Скадовск.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о МариуполеНочная атака беспилотников на регионы России: что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, херсонская область, новости сво, происшествия, новые регионы россии, украина, россия, новости
Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области

ВСУ выпустили более 100 снарядов за сутки по селам левобережья Херсонской области

10:21 10.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В субботу в течении дня украинские военные формирования выпустили из ствольной артиллерии 67 снарядов. Под удар попали населенные пункты Крынки, Алешки, Подстепное, Саги, Песчановка, Днепряны, Корсунка и Великая Лепетиха.
Ночью обстрелы продолжились. По гражданским объектам в Крынках, Песчановке, Голой Пристани, Подстепного и Казачьих Лагерей снова били из ствольной артиллерии, выпустив в общей сложности 37 снарядов.
Информация о возможных жертвах среди гражданского населения, а также о разрушениях уточняется.
Накануне от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел левобережья Херсонской области, по которым выпустили 88 снарядов.
В регионе, как и по всей стране, сейчас проходят выборы. 7 сентября ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Збурьевка в Херсонской области. Международные эксперты, наблюдающие за ходом выборов в Херсонской области, стали свидетелями атаки украинских дронов на Скадовск.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьНовости СВОПроисшествияНовые регионы РоссииУкраинаРоссияНовости
 
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