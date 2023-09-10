https://crimea.ria.ru/20230910/byut-po-grazhdanskim-vsu-obstrelyali-iz-arty-sela-v-khersonskoy-oblasti-1131296331.html

Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области

Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области

Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T10:21

2023-09-10T10:21

2023-09-10T10:21

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В субботу в течении дня украинские военные формирования выпустили из ствольной артиллерии 67 снарядов. Под удар попали населенные пункты Крынки, Алешки, Подстепное, Саги, Песчановка, Днепряны, Корсунка и Великая Лепетиха. Ночью обстрелы продолжились. По гражданским объектам в Крынках, Песчановке, Голой Пристани, Подстепного и Казачьих Лагерей снова били из ствольной артиллерии, выпустив в общей сложности 37 снарядов.Информация о возможных жертвах среди гражданского населения, а также о разрушениях уточняется. Накануне от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел левобережья Херсонской области, по которым выпустили 88 снарядов.В регионе, как и по всей стране, сейчас проходят выборы. 7 сентября ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Збурьевка в Херсонской области. Международные эксперты, наблюдающие за ходом выборов в Херсонской области, стали свидетелями атаки украинских дронов на Скадовск.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о МариуполеНочная атака беспилотников на регионы России: что известно

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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