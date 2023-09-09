Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230909/boeviki-vsu-prodolzhayut-obstrely-khersonschiny-1131279992.html
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T13:29
2023-09-09T13:35
херсонская область
новости сво
новая каховка
каховка
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009162_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e007cd7273e058fd4f9a05a2579cda46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел, по которым выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне ВСУ выпустили по Кардашинке семь снарядов, по Крынкам десять, по Казачьим Лагерям семь снарядов. Кроме того, были атакованы город Алешки, где случилось шесть прилетов, села Подстепное и Песчановка – шесть и девять снарядов соответственно, а также населенный пункт Саги, в котором было зафиксировано восемь прилетов.Информация по числу жертв и характеру разрушений уточняется.Накануне сообщалось, что украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиУдары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009162_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4f2dbc3fbbb8765ac04169513d60a5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости сво, новая каховка, каховка, обстрелы всу
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины

Экстренные службы: ВСУ выпустили по Херсонской области 88 снарядов

13:29 09.09.2023 (обновлено: 13:35 09.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел, по которым выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, накануне ВСУ выпустили по Кардашинке семь снарядов, по Крынкам десять, по Казачьим Лагерям семь снарядов. Кроме того, были атакованы город Алешки, где случилось шесть прилетов, села Подстепное и Песчановка – шесть и девять снарядов соответственно, а также населенный пункт Саги, в котором было зафиксировано восемь прилетов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н.п. Новая Каховка, н.п. Каховка, н.п. Саги, н.п. Корсунка, н.п. Новая Збурьевка, н.п. Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", – сообщили в экстренных службах.

Информация по числу жертв и характеру разрушений уточняется.
Накануне сообщалось, что украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
 
Херсонская областьНовости СВОНовая КаховкаКаховкаОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ
14:16Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
13:55Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива
13:29Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
13:01Власти Севастополя предупредили о тренировках флота
12:39За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ
12:04Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
11:43Разрушительное землетрясение в Марокко: число жертв растет
11:14Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области
10:49Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
10:18Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу
09:43Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт
09:11О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога
08:44Юные футболисты из Севастополя выиграли всероссийские соревнования
08:05"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых
07:15Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы
07:04Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 8 сентября
Лента новостейМолния