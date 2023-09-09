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Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T13:29
2023-09-09T13:29
2023-09-09T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел, по которым выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне ВСУ выпустили по Кардашинке семь снарядов, по Крынкам десять, по Казачьим Лагерям семь снарядов. Кроме того, были атакованы город Алешки, где случилось шесть прилетов, села Подстепное и Песчановка – шесть и девять снарядов соответственно, а также населенный пункт Саги, в котором было зафиксировано восемь прилетов.Информация по числу жертв и характеру разрушений уточняется.Накануне сообщалось, что украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиУдары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости сво, новая каховка, каховка, обстрелы всу
Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
Экстренные службы: ВСУ выпустили по Херсонской области 88 снарядов
13:29 09.09.2023 (обновлено: 13:35 09.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел, по которым выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, накануне ВСУ выпустили по Кардашинке семь снарядов, по Крынкам десять, по Казачьим Лагерям семь снарядов. Кроме того, были атакованы город Алешки, где случилось шесть прилетов, села Подстепное и Песчановка – шесть и девять снарядов соответственно, а также населенный пункт Саги, в котором было зафиксировано восемь прилетов.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н.п. Новая Каховка, н.п. Каховка, н.п. Саги, н.п. Корсунка, н.п. Новая Збурьевка, н.п. Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", – сообщили в экстренных службах.
Информация по числу жертв и характеру разрушений уточняется.
Накануне сообщалось, что украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов
из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области.
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