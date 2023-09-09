https://crimea.ria.ru/20230909/boeviki-vsu-prodolzhayut-obstrely-khersonschiny-1131279992.html

Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины

Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины

Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T13:29

2023-09-09T13:29

2023-09-09T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населенных пунктов левого берега Херсонской области, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 мирных городов и сел, по которым выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне ВСУ выпустили по Кардашинке семь снарядов, по Крынкам десять, по Казачьим Лагерям семь снарядов. Кроме того, были атакованы город Алешки, где случилось шесть прилетов, села Подстепное и Песчановка – шесть и девять снарядов соответственно, а также населенный пункт Саги, в котором было зафиксировано восемь прилетов.Информация по числу жертв и характеру разрушений уточняется.Накануне сообщалось, что украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиУдары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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