https://crimea.ria.ru/20240922/vizhu--goryu-ves-kak-boets-otryada-krym-vyzhil-posle-vzryva-1140519049.html

"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва

"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва - РИА Новости Крым, 22.09.2024

"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва

– Мы подорвались на противотанковой мине. В "буханке" нас было пятеро. Один парень вылетел на дерево и там догорел, его заметили спустя сутки, второй скончался... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T18:37

2024-09-22T18:37

2024-09-22T18:37

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– Мы подорвались на противотанковой мине. В "буханке" нас было пятеро. Один парень вылетел на дерево и там догорел, его заметили спустя сутки, второй скончался в машине эвакуации, еще один, с позывным "Жмых", сильно обгорел выше пояса. Слава Богу, уцелели все конечности, но он остался без лица. Мы с ним в одном госпитале лежали и в одной палате. Сейчас он вернулся в батальон "Крым", командир отделения саперов. Еще один боец отделался легким испугом – всего-то выбросило из машины. Сейчас живет гражданской жизнью. Ну и моя история…31-летний Виталий с позывным "Чечен" родился и вырос в Донецке. Воюет с 2014 года, записался в ополчение. Был штурмовиком и мехводом БМП. Участвовал в боях за Волноваху и Мариуполь. В одном из боев за Марьинку ему предложили пойти в "Крым". Он согласился. И в сентябре 2022 года подписал контракт с Минобороны. Командовал взводом из 26 бойцов. Ранение получил больше года назад на Запорожском направлении. Выжил чудом. Почти все его тело было обожжено, он лишился двух ног и слуха. Сейчас у него серьезные проблемы со зрением."У меня нет никакой посттравмы. Как взорвался – помню. Услышал хлопок. Очнулся возле машины. Вижу – горю, горит голова, ноги горят. Начал себе тушить. Попытался встать, но не смог. Правую ногу сильно разорвало, но успел перетянуть ремнем. Все в какие-то секунды. Очень плохо видел – глаза обожгло. Потом подошли ребята из другого взвода, они рядом были. Укололи адреналин, кровоостанавливающее. Еще через две-три минуты подскочила машина эвакуации, отъехали метров пятьсот, и я отключился. Очнулся уже в больнице без правой ноги", – вспоминает "Чечен".Воля к жизниВ больнице Виталий провел почти 10 месяцев. Огонь опалил 63 процента его тела, почти все ожоги были глубокими. После пересадки кожи он очень долго и сложно восстанавливался. Лежал в искусственной коме под ИВЛ. Когда началась гангрена, врачам пришлось отнять у него и вторую ногу."Он еле выжил. Когда мы с матерью приехали в военный госпиталь, то хирург, который его собирал, нам сказал: "300 процентов, что он умрет". А он выжил. Когда его из реанимации привезли, он весил меньше 40 килограммов. Отправили восстанавливаться, а ему становилось все хуже. Оказалось, инфекция разъедает легочный клапан. Еще и на сердце операцию сделали, клапан поменяли, – поддерживает разговор супруга Виталия – Александра. – Он собрал все возможные осложнения после ранения".Саша во всем поддерживает мужа. Вместе супруги еще со школьной скамьи. Когда познакомились, ему было 12 лет, а она на два года старше. Уже в 19 лет Виталий стал отцом. Учиться дальше, чтобы получить профессию, возможности не было. Пошел работать: шабашить на стройках, чинить машины и электронику.Через шесть лет после первенца на свет появился второй ребенок. За два дня до ранения Виталий узнал, что Саша беременна третьим.Беременную жену в госпиталь не пускали. Но когда малышке исполнилось два месяца, они со свекровью и уже тремя детьми отправились в Москву. И пока бабушка сидела с внуками, жена выхаживала мужа."Когда мы приехали из больницы, он был худой, замученный, на коляске, без ног, но наша средняя дочь, ей семь лет, не испугалась. Она и сейчас не стыдится своего отца. А очень им гордится. Она знает, что папа – защитник Родины, что у него такая работа. И всем своим друзьям о нем рассказывает", – говорит Александра.Вот уже ровно год, как семья вернулись из Москвы, из госпиталя, в родной Донецк. Здесь строят дом, вернее, расширяют родительский.– Уехать из Донецка не хотите?– Было. Мы пробовали, но не получилось. Дом есть дом. Где родился – там и пригодился. Хотя живем мы в получасе езды от передовой. Раньше каждый день под бомбежками. Это сейчас чуть спокойнее стало, а еще полгода назад все было совсем по-другому.Около двух месяцев назад Виталий перенес очередную операцию на глаза. Левый от нормы видит процентов на 30, зрение восстанавливается потихоньку, а правый глаз ослеп. Слышать ему помогает слуховой аппарат.Помолчав, добавляет: "Ближе к зиме поеду на реампутацию, чтобы вырезали кости. Очень хочу протезы".Был готов даже к смерти– Что помогает не падать духом?– Семья. Это в первую очередь. Даже когда было очень плохо – не унывал. Много знаю случаев, когда ребята с менее серьезными травмами отчаиваются. Но когда я пошел на войну, то был готов не просто к ранениям, но и к самой смерти. И потому, когда выжил – ни на секунду не думал упасть духом."Главное, что семья рядом, что жив остался. И не "овощем" остался, а в сознании. Знаете, он вообще не изменился. Все такой же спокойный и уравновешенный. Но где надо – проявляет силу воли и характер. Пока мы с ним учились жить по-новому, пока к коляске привыкали, он несколько раз падал с нее, я не удерживала. Но он не психовал, не обижался", – поддерживает мужа Александра.Вернуться к братьям из "Крыма"Поддерживает Виталия не только семья – жена, дети и мама (старший сын которой тоже сейчас на СВО), но и сослуживцы.Он вспоминает, что когда командовал взводом, то мотивировал ребят исключительно личным примером, "который всего эффективнее".– Почему?– Мне было так намного спокойнее. В разведке ведь может произойти что угодно. Потому и старался все держать под своим контролем, ходил сам, пацанами не рисковал. Вообще, хочу обратно вернуться, на фронт, к своим.– Решили еще раз испытать судьбу на прочность?– Да нет, не то чтобы… просто еще не все сделано, чтобы победить врага. И у меня такое чувство, что я могу сделать больше. Если мне дадут технику – квадроцикл на ручном управлении сделают, вернусь. Пойду в аэроразведку – летать на беспилотниках. Не просто быть оператором БПЛА, а подъезжать ближе к ЛБС и уже непосредственно там работать. Уже в "Народный фронт" обратился по поводу техники.– Виталий, только сейчас подумала, что ваше имя происходит от римского родового имени Vitalis, которое переводится как "относящийся к жизни", "жизненный", а на латыни "vita" – это жизнь.– Никогда об этом не задумывался. Получается, потому и выжил. А "Чечен" я, потому что черный и с бородой. (Смеется). Правда, сейчас уже седой весь, почти белый.…Через несколько часов после интервью Виталий прислал несколько архивных фото и видео. На одном из них он ныряет с аквалангом. И сообщение: "Жизнь действительно может быть даже лучше прежней. Наконец воплотил мечту детства и получил сертификат спортивного дайвера. Пусть, как видите, даже без ног".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

ветераны сво, герои сво, крым, общество, рго (русское географическое общество), россия