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Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих

Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих

У Эльвиры светлые голубые глаза, красивые черты лица и мягкий голос. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T20:21

2023-12-19T20:21

2023-12-19T20:21

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У Эльвиры светлые голубые глаза, красивые черты лица и мягкий голос."Аблямчик, тебе половинку", - ласково говорит она, разливая по чашкам кофе – гостье, сыну, себе. Добавляет сливки, сахар, ближе придвигает вазочки со сладостями.Прошлой весной этим же голосом она повторяла своему младшему ребенку, который лежал тогда в отделении интенсивной реанимации: "Ты сильный, ты справишься, ты должен". И он выжил. Несмотря на три ампутированные конечности и сложнейшую травму головы."Раньше веранда у нас маленькая была, а когда с Аблямчиком такое случилось, решили, что надо расширяться. Ведь к нему теперь часто приезжают сослуживцы, друзья его. Бывает, что по семнадцать человек разом. Надо, чтобы все помещались, стол большой поставили", - говорит хозяйка. И добавляет с улыбкой: всегда есть кофе, конфеты. У крымских татар так принято гостей встречать.Сержант выжил чудом30 марта 2022 года в составе разведгруппы Аблямит Люманов выехал на выполнение боевого задания в рамках специальной военной операции на Херсонском направлении. Он должен был расставить технику в указанном квадрате и вернуться в КамАЗ, где его ждал товарищ.Как оказалось, в том квадрате было еще девять мин. Именно благодаря тому "чисто случайному" прыжку парни успели отступить. Никто, кроме сержанта Люманова, не пострадал. Но для него ранение оказалось тяжелейшим: 29-летний мужчина заново учился не только ходить, но и читать, писать, различать цвета и разговаривать. Почти полгода после травмы он молчал.Сначала Люманова направили в Севастопольский госпиталь. Получив известие о ранении сына, Эльвира примчалась к нему. "Через две недели нас перевели в Академию Кирова в Санкт-Петербург, здесь мы были два с половиной месяца. Снимала жилье, но в госпитале я была с восьми утра до девяти вечера. Мне разрешили ухаживать за мальчишками, рядом с которыми не было мамок, и бывать у сына", - вспоминает она. И добавляет: "В этой Академии сильнейшие врачи. Внимание и отношение к нашим ребятам – материнское. Врачи сами предлагают помощь".После Питера были Химки, а затем Красногорск, где врачи провели операцию по трепанации черепа и установили пластину. А еще сохранили на уцелевшей левой руке "практический оторванный палец".В общей сложности мать и сын побывали в шести госпиталях страны, мужчину лечили почти год. В конце апреля 2023-го вернулись домой, в Крым, в село Луганское Джанскойского района.Физкультура каждый день"Первое время, когда вернулись, все молчал, только приподнимал одеяло и показывал на культи. Тогда показала ему, какие сейчас бионические протезы делают, сказала: "с такими бегают, и ты побежишь". И сейчас все время ему повторяю: "сынок, ты будешь ходить, ты всему научишься", - говорит мама, расплакавшись.Из-за травмы левое полушарие, которое отвечает за правую сторону тела, у Аблямита не работает. Но его ранило в левый висок и в правую руку. А это значит, что то, что можно научить работать вместе, сохранилось.Сейчас он уже ходит на протезах, страхуя себя тросточкой. Но пока преодолевать большие расстояния ему сложно. Из фонда "Защитники Отечества" семье передали коляску на электроприводе. Механическая, которая была до этого, не очень походила для сельского бездорожья: каучуковые колеса чересчур амортизировали на кочках.Физкультурой, письмом и чтением он занимается ежедневно. За этим строго следит его мама, и слабины в этом деле не дает, понимает: надо. До 2021 года Эльвира Серверовна работала в детском саду младшим воспитателем, теперь этот опыт пригодился ей с сыном."Дома и стены помогают – это о нас. Пусть потихоньку, но с каждым днем все лучше и лучше. Знаете, наш папа до сих пор очень болезненно воспринимает то, что случилось с Аблямчиком, еще не очухался. Я быстрее отошла: всегда рядом с сыном, вижу его прогресс. Отцу сложнее", - признается она.Занятия с Аблямитом удаленно проводит и его подруга-сослуживец Ольга Дьячкова, в прошлом логопед-дефектолог: высылает задания и следит, чтобы ученик от них не отлынивал."Он старается, никому не дает ему помогать. Его сослуживцы во всем поддерживают, особенно девочки - Наталья и Елена. Вообще, очень хороший у них взвод, и рота хорошая. Аблямка к своим хочет, звонит им регулярно, отправляет голосовые сообщения", - рассказывает мама бойца.Военным хотел быть с детстваСразу после школы он пошел в армию. "Срочку" служил в МВД Украины, в Одессе. В 2013 году приехал в Крым. Еще через год сказал матери, что хочет рвануть вместе с одноклассником Гошей в Омск, учиться на танкиста. Но та отговорила уезжать так далеко от дома, сошлись на службе в Севастополе. Друг Гоша, который жил на соседней улице, и все же отучился на танкиста, погиб 18 марта 2022 года."Служили в Севастополе с 2016 года, чтобы попасть в войска радиоэлектронной разведки, Аблямит учился еще в Новороссийском техникуме на электрика. Наш папа отказался от украинского гражданства, чтобы сын мог стать российским военным", - уточнят Эльвира.В 2018 году Люманов-младший уехал в Сирию втайне от родителей, чтобы те лишний раз не переживали за него.Хозяйка выносит из комнаты и бережно кладет на стол награды сына. Медали: "Участнику военной операции в Сирии", "За отвагу", грамоты за образцовое поведение, старания и дисциплину, благодарственные письма.Аблямит, утирая слезы кулаком уцелевшей левой руки, смущенно объясняет: "К своим хочу, скучаю. За пацанов переживаю. Радуюсь, что служу. Не жалею, что стал военным".- Эльвира, а вы не жалеете, что ваш сын стал военным?- Нет, конечно. Он сам хотел. Бывает, что люди спрашивают, мол, зачем пошли участвовать в СВО. Не понимают они, что наши мальчишки нас охраняют, охраняют от ВСУ, которые никого не жалеют. Они и своих-то не жалеют.Предложив расстроенному сыну стакан воды, Эльвира продолжает: "Мальчишки наши молодцы. Такие сплоченные. Друг другу помогают. Нет такого, чтобы кто-то был "не наш", там вообще нацию не спрашивают".Мать ветерана СВО убеждена, что россиянам нужно еще больше сплотиться, быть волонтерами, помогать фронту. Тогда победим быстрее.Сержанта Аблямита Люманова не комиссовали, потому что он категорически против этого. Он верит, что когда-то вернется к своим. Сейчас работает в военкомате города Джанкоя. Помогает принимать документы призывников. На вопрос: что дальше? Отвечает: "Буду думать". А мама с улыбкой добавляет: "А что тут думать? Семейное положение надо устраивать. Ты как хочешь, а на следующую примерку протезов чтобы уже с женой поехал".Красивые голубые глаза матери становятся влажными. Сын смущается.Читайте также на РИА Новости Крым:Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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