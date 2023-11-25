https://crimea.ria.ru/20231125/boevaya-morkovka-v-deystvii-kolyasochnik-iz-kryma-ezdit-v-zonu-svo-1132946057.html

"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО

"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО - РИА Новости Крым, 25.11.2023

"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО

РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T16:47

2023-11-25T16:47

2023-11-25T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым.В едком густом дыму дороги было не разобрать. Где-то вдалеке прозвучал взрыв. Водитель осторожничал, но не останавливался, ехал наугад. Вдруг он увидел, как навстречу из дымовой завесы вынырнул "жигуленок" и его почти тут же унесло сильным течением. Большая вода пришла резко. В первые минуты пикап на высоких колесах не смыло – он заглох, но удержался на дороге. Пассажиры выбрались из салона иномарки через панорамную крышу. Водитель же оказался заблокирован в салоне, потому что у него вот уже 13 лет парализованы ноги.Это не кадры фильма про апокалипсис, а всего лишь один день из жизни волонтеров Анастасии Пинчук и Кирилла Беспалого.Вытащив гражданских из воды, военные доставили их к себе на передовые позиции. Шел бой, вокруг все грохотало, но после потопа страха перед обстрелом не было, признается Беспалов.Вот уже 13 лет он не ходит – неудачно нырнул в Алуште. После двух лет реабилитации в санатории решил не возвращаться в Москву, где у него к 26 годам было уже двое детей и своя строительная фирма, а обосноваться в Саках. С тех пор здесь и живет. В гостинице для людей на колясках, которую построил сам.Назвать его прикованным к инвалидному креслу язык не поворачивается: мужчина ведет активный образ жизни и даже возит гуманитарную помощь "за ленточку".В зоне СВО на коляске– Запомнил этот день хорошо, потому что это было 6 июня, день рождения Пушкина. Мы как раз приехали в Голопристанский район, в село Михайловка, к детям, привезли учебники. Удивился еще, что многие школьники там не знают, кто такой Пушкин. А оттуда – на передовую к пацанам. Обратно возвращались через Алешки, Цюрупинск по-нашему, (улыбается) и на выезде из города нас застало резко.– Вы не знали о том, что случилось на Каховской ГЭС?– Мы знали, что ее подорвали, но решили ехать. Думали, что если будет затоплено, то развернемся и поедем обратно. А получилось, что нас застало на обратном пути. Поток воды хлынул резко, как в фильмах про землетрясение и апокалипсис показывают. Автомобиль, который ехал навстречу, унесло. Вряд ли человек выбрался. Наша машина заглохла. Но я каким-то чудом вспомнил, какой тумблерок нужно зажать, чтобы включился аварийный режим питания. Этого хватило, чтобы открыть панорамную крышу, через которую выбрались Настя и Наташа (волонтеры – ред.). Сзади шла военная машина, забрала их. А потом через верх начали тащить меня. Тащили-тащили и вытащили, как из грядки выдернули. И кто-то сказал: "Как морковку". Так мне и дали позывной: "Боевая морковка".Для Кирилла Беспалова это была первая поездка за "ленточку". Его напарница Настя смеется: "Кирилл – максимально фартовый человек. Мы до этого с Наташей очень много ездили. Но чтобы в такие ситуации попадать, чтобы максимально близко к концу, такого еще не было".Солдаты очень переживали за волонтера, которого прозвали "Боевой морковкой". Подбадривали его, мол, ничего, что пикап твой утонул, зато сам жив остался.Позже этих ребят все же удалось отблагодарить: им передали дрон и прицел ночного видения. Отыскать бойцов, которых к тому времени перебросили под Работино, помогли активисты ОНФ, к которым обратился Беспалов.Его напарница поддерживает разговор: "Люди начали переживать за Кирюшу. Ведь автомобиль – это его ноги, это его жизнь. И он вдруг остался без автомобиля, о котором долго мечтал".Кирилл сам выбрал машину "с особенностями", которая ему подходит: просторную, удобную, с большим багажником, чтобы вмещалось побольше коробок с гуманитаркой. Бюджет с ОНФ поделили поровну. А ручное управление в новый автомобиль установил его друг – Сергей Ягодкин из Тольятти, тоже парень на коляске.– Кирилл, расскажите, как вы решили ездить "за ленточку"?– Началось все с того, что 25 февраля 2022 года я поехал в Армянск. Просто посмотреть, что там происходит. Увидел пехоту, артиллерию, много техники. И гордость взяла за страну, за пацанов. Время от времени возвращался, смотрел, но через границу из-за ковидных ограничений не пускали. У меня ведь ни родственников там нет, ни украинского паспорта. Сигареты пацанам раздавал, конфеты. А в июле, когда сняли ограничения, поехал. Доехал до Каланчака. Тоже на блокпостах сигареты раздавал. Потом мне это стало неинтересно. Решил масштабироваться (улыбается). Стал искать волонтеров и предлагать им свои услуги по перевозке. Сначала соглашались. Но когда объяснял, что не хожу, что машина у меня на ручном управлении – отказывались. Наверное, это отпугивало людей. А потом случайно увидел Настину страничку, написал ей. И она согласилась. Вечером загрузила, утром поехали.Работа по зову сердцаАнастасия Пинчук – руководитель АНО "Зов Сердца", которая сидит по правую руку от Кирилла, признается, что не увидела в нем никаких ограниченных возможностей и причин, по которым он не смог бы поехать "за ленточку".Благотворительностью она занимается уже больше шести лет. Говорит, раньше помогали только детям, работали со школами на новых территориях, а теперь помогают еще и солдатам. Она очень хорошо помнит свой первый сбор: друг попросил собрать на "буханку" (грузопассажирский микроавтобус УАЗ – ред.) для своего друга-разведчика, чтобы вывозить с поля боя раненых.Однажды парень с фронта перевел ей 200 тысяч рублей, попросил помочь детям и пожилым людям. Долго думала, кому же эта помощь нужна особенно. Купила питание и медикаменты для детского хосписа и две специализированные кровати в дом престарелых.После той первой поездки за "ленточку" с Кириллом, когда они чуть не утонули, но все же чудом выбрались и были спасены военными, Настя поняла, что с этим человеком хоть в огонь, хоть в воду. На то он и "Боевая морковка".Читайте также на РИА Новости Крым:"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеТонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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