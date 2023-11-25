https://crimea.ria.ru/20231125/boevaya-morkovka-v-deystvii-kolyasochnik-iz-kryma-ezdit-v-zonu-svo-1132946057.html
"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО - РИА Новости Крым, 25.11.2023
"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T16:47
2023-11-25T16:47
2023-11-25T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым.В едком густом дыму дороги было не разобрать. Где-то вдалеке прозвучал взрыв. Водитель осторожничал, но не останавливался, ехал наугад. Вдруг он увидел, как навстречу из дымовой завесы вынырнул "жигуленок" и его почти тут же унесло сильным течением. Большая вода пришла резко. В первые минуты пикап на высоких колесах не смыло – он заглох, но удержался на дороге. Пассажиры выбрались из салона иномарки через панорамную крышу. Водитель же оказался заблокирован в салоне, потому что у него вот уже 13 лет парализованы ноги.Это не кадры фильма про апокалипсис, а всего лишь один день из жизни волонтеров Анастасии Пинчук и Кирилла Беспалого.Вытащив гражданских из воды, военные доставили их к себе на передовые позиции. Шел бой, вокруг все грохотало, но после потопа страха перед обстрелом не было, признается Беспалов.Вот уже 13 лет он не ходит – неудачно нырнул в Алуште. После двух лет реабилитации в санатории решил не возвращаться в Москву, где у него к 26 годам было уже двое детей и своя строительная фирма, а обосноваться в Саках. С тех пор здесь и живет. В гостинице для людей на колясках, которую построил сам.Назвать его прикованным к инвалидному креслу язык не поворачивается: мужчина ведет активный образ жизни и даже возит гуманитарную помощь "за ленточку".В зоне СВО на коляске– Запомнил этот день хорошо, потому что это было 6 июня, день рождения Пушкина. Мы как раз приехали в Голопристанский район, в село Михайловка, к детям, привезли учебники. Удивился еще, что многие школьники там не знают, кто такой Пушкин. А оттуда – на передовую к пацанам. Обратно возвращались через Алешки, Цюрупинск по-нашему, (улыбается) и на выезде из города нас застало резко.– Вы не знали о том, что случилось на Каховской ГЭС?– Мы знали, что ее подорвали, но решили ехать. Думали, что если будет затоплено, то развернемся и поедем обратно. А получилось, что нас застало на обратном пути. Поток воды хлынул резко, как в фильмах про землетрясение и апокалипсис показывают. Автомобиль, который ехал навстречу, унесло. Вряд ли человек выбрался. Наша машина заглохла. Но я каким-то чудом вспомнил, какой тумблерок нужно зажать, чтобы включился аварийный режим питания. Этого хватило, чтобы открыть панорамную крышу, через которую выбрались Настя и Наташа (волонтеры – ред.). Сзади шла военная машина, забрала их. А потом через верх начали тащить меня. Тащили-тащили и вытащили, как из грядки выдернули. И кто-то сказал: "Как морковку". Так мне и дали позывной: "Боевая морковка".Для Кирилла Беспалова это была первая поездка за "ленточку". Его напарница Настя смеется: "Кирилл – максимально фартовый человек. Мы до этого с Наташей очень много ездили. Но чтобы в такие ситуации попадать, чтобы максимально близко к концу, такого еще не было".Солдаты очень переживали за волонтера, которого прозвали "Боевой морковкой". Подбадривали его, мол, ничего, что пикап твой утонул, зато сам жив остался.Позже этих ребят все же удалось отблагодарить: им передали дрон и прицел ночного видения. Отыскать бойцов, которых к тому времени перебросили под Работино, помогли активисты ОНФ, к которым обратился Беспалов.Его напарница поддерживает разговор: "Люди начали переживать за Кирюшу. Ведь автомобиль – это его ноги, это его жизнь. И он вдруг остался без автомобиля, о котором долго мечтал".Кирилл сам выбрал машину "с особенностями", которая ему подходит: просторную, удобную, с большим багажником, чтобы вмещалось побольше коробок с гуманитаркой. Бюджет с ОНФ поделили поровну. А ручное управление в новый автомобиль установил его друг – Сергей Ягодкин из Тольятти, тоже парень на коляске.– Кирилл, расскажите, как вы решили ездить "за ленточку"?– Началось все с того, что 25 февраля 2022 года я поехал в Армянск. Просто посмотреть, что там происходит. Увидел пехоту, артиллерию, много техники. И гордость взяла за страну, за пацанов. Время от времени возвращался, смотрел, но через границу из-за ковидных ограничений не пускали. У меня ведь ни родственников там нет, ни украинского паспорта. Сигареты пацанам раздавал, конфеты. А в июле, когда сняли ограничения, поехал. Доехал до Каланчака. Тоже на блокпостах сигареты раздавал. Потом мне это стало неинтересно. Решил масштабироваться (улыбается). Стал искать волонтеров и предлагать им свои услуги по перевозке. Сначала соглашались. Но когда объяснял, что не хожу, что машина у меня на ручном управлении – отказывались. Наверное, это отпугивало людей. А потом случайно увидел Настину страничку, написал ей. И она согласилась. Вечером загрузила, утром поехали.Работа по зову сердцаАнастасия Пинчук – руководитель АНО "Зов Сердца", которая сидит по правую руку от Кирилла, признается, что не увидела в нем никаких ограниченных возможностей и причин, по которым он не смог бы поехать "за ленточку".Благотворительностью она занимается уже больше шести лет. Говорит, раньше помогали только детям, работали со школами на новых территориях, а теперь помогают еще и солдатам. Она очень хорошо помнит свой первый сбор: друг попросил собрать на "буханку" (грузопассажирский микроавтобус УАЗ – ред.) для своего друга-разведчика, чтобы вывозить с поля боя раненых.Однажды парень с фронта перевел ей 200 тысяч рублей, попросил помочь детям и пожилым людям. Долго думала, кому же эта помощь нужна особенно. Купила питание и медикаменты для детского хосписа и две специализированные кровати в дом престарелых.После той первой поездки за "ленточку" с Кириллом, когда они чуть не утонули, но все же чудом выбрались и были спасены военными, Настя поняла, что с этим человеком хоть в огонь, хоть в воду. На то он и "Боевая морковка".Читайте также на РИА Новости Крым:"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеТонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым.
В едком густом дыму дороги было не разобрать. Где-то вдалеке прозвучал взрыв. Водитель осторожничал, но не останавливался, ехал наугад. Вдруг он увидел, как навстречу из дымовой завесы вынырнул "жигуленок" и его почти тут же унесло сильным течением. Большая вода пришла резко. В первые минуты пикап на высоких колесах не смыло – он заглох, но удержался на дороге. Пассажиры выбрались из салона иномарки через панорамную крышу. Водитель же оказался заблокирован в салоне, потому что у него вот уже 13 лет парализованы ноги.
Это не кадры фильма про апокалипсис, а всего лишь один день из жизни волонтеров Анастасии Пинчук и Кирилла Беспалого.
Вытащив гражданских из воды, военные доставили их к себе на передовые позиции. Шел бой, вокруг все грохотало, но после потопа страха перед обстрелом не было, признается Беспалов.
Вот уже 13 лет он не ходит – неудачно нырнул в Алуште. После двух лет реабилитации в санатории решил не возвращаться в Москву, где у него к 26 годам было уже двое детей и своя строительная фирма, а обосноваться в Саках. С тех пор здесь и живет. В гостинице для людей на колясках, которую построил сам.
Назвать его прикованным к инвалидному креслу язык не поворачивается: мужчина ведет активный образ жизни и даже возит гуманитарную помощь "за ленточку".
В зоне СВО на коляске
– Запомнил этот день хорошо, потому что это было 6 июня, день рождения Пушкина. Мы как раз приехали в Голопристанский район, в село Михайловка, к детям, привезли учебники. Удивился еще, что многие школьники там не знают, кто такой Пушкин. А оттуда – на передовую к пацанам. Обратно возвращались через Алешки, Цюрупинск по-нашему, (улыбается) и на выезде из города нас застало резко.
– Вы не знали о том, что случилось на Каховской ГЭС?
– Мы знали, что ее подорвали, но решили ехать. Думали, что если будет затоплено, то развернемся и поедем обратно. А получилось, что нас застало на обратном пути. Поток воды хлынул резко, как в фильмах про землетрясение и апокалипсис показывают. Автомобиль, который ехал навстречу, унесло. Вряд ли человек выбрался. Наша машина заглохла. Но я каким-то чудом вспомнил, какой тумблерок нужно зажать, чтобы включился аварийный режим питания. Этого хватило, чтобы открыть панорамную крышу, через которую выбрались Настя и Наташа (волонтеры – ред.). Сзади шла военная машина, забрала их. А потом через верх начали тащить меня. Тащили-тащили и вытащили, как из грядки выдернули. И кто-то сказал: "Как морковку". Так мне и дали позывной: "Боевая морковка".
Для Кирилла Беспалова это была первая поездка за "ленточку". Его напарница Настя смеется: "Кирилл – максимально фартовый человек. Мы до этого с Наташей очень много ездили. Но чтобы в такие ситуации попадать, чтобы максимально близко к концу, такого еще не было".
"Парни сначала и не поняли, что у меня ноги не работают. Тащили меня на себе – на руках, на носилках мягких. На позициях встретил нас полевой доктор, спрашивает: "где тут "триста" гражданский?" Говорю: я, но я уже давно "триста". Уже 13 лет ничего ниже груди не чувствую. Даже в машину без посторонней помощи не влезу", – продолжает Кирилл.
Солдаты очень переживали за волонтера, которого прозвали "Боевой морковкой". Подбадривали его, мол, ничего, что пикап твой утонул, зато сам жив остался.
"А один боец каждые десять минут интересовался моим самочувствием, все спрашивал: "братишка, ты как?" От таких воспоминаний тепло на душе. Вообще, когда нас парни из воды вытаскивали, они даже не знали – русские мы или украинцы. Они просто спасали людей. Просил у них номер телефона, чтобы отблагодарить. А они мне: "да живи спокойно", – рассказывает волонтер.
Позже этих ребят все же удалось отблагодарить: им передали дрон и прицел ночного видения. Отыскать бойцов, которых к тому времени перебросили под Работино, помогли активисты ОНФ, к которым обратился Беспалов.
"Когда Настя написала в своем ТГ-канале о том, как нас спасли, с нами связались из ОНФ, попросили рассказать о ситуации. А после интервью откликнулись люди, которые предложили собрать денег на новый автомобиль для меня. Хотя вообще не ожидал, что кто-то мне что-то подарит", – признается собеседник.
Его напарница поддерживает разговор: "Люди начали переживать за Кирюшу. Ведь автомобиль – это его ноги, это его жизнь. И он вдруг остался без автомобиля, о котором долго мечтал".
Кирилл сам выбрал машину "с особенностями", которая ему подходит: просторную, удобную, с большим багажником, чтобы вмещалось побольше коробок с гуманитаркой. Бюджет с ОНФ поделили поровну. А ручное управление в новый автомобиль установил его друг – Сергей Ягодкин из Тольятти, тоже парень на коляске.
– Кирилл, расскажите, как вы решили ездить "за ленточку"?
– Началось все с того, что 25 февраля 2022 года я поехал в Армянск. Просто посмотреть, что там происходит. Увидел пехоту, артиллерию, много техники. И гордость взяла за страну, за пацанов. Время от времени возвращался, смотрел, но через границу из-за ковидных ограничений не пускали. У меня ведь ни родственников там нет, ни украинского паспорта. Сигареты пацанам раздавал, конфеты. А в июле, когда сняли ограничения, поехал. Доехал до Каланчака. Тоже на блокпостах сигареты раздавал. Потом мне это стало неинтересно. Решил масштабироваться (улыбается). Стал искать волонтеров и предлагать им свои услуги по перевозке. Сначала соглашались. Но когда объяснял, что не хожу, что машина у меня на ручном управлении – отказывались. Наверное, это отпугивало людей. А потом случайно увидел Настину страничку, написал ей. И она согласилась. Вечером загрузила, утром поехали.
Работа по зову сердца
Анастасия Пинчук – руководитель АНО "Зов Сердца", которая сидит по правую руку от Кирилла, признается, что не увидела в нем никаких ограниченных возможностей и причин, по которым он не смог бы поехать "за ленточку".
"Конечно, когда Кирилл мне написал, я удивилась. Но у нас все сошлось. Дело в том, что у нас лежал готовый сбор, ребята ждали, а машина, на которой мы ездили, поломалась. Увы, найти человека, который согласится на своей машине ехать за "ленточку", непросто. Даже если оплачиваем бензин. Это ведь не по "Тавриде" ехать. Поэтому рассудила так: если человек хочет ехать, если представляет, что нас там может ожидать, то почему бы и нет?", – рассказывает Настя.
Благотворительностью она занимается уже больше шести лет. Говорит, раньше помогали только детям, работали со школами на новых территориях, а теперь помогают еще и солдатам. Она очень хорошо помнит свой первый сбор: друг попросил собрать на "буханку" (грузопассажирский микроавтобус УАЗ – ред.) для своего друга-разведчика, чтобы вывозить с поля боя раненых.
"Это был наш первый максимально большой сбор, подключили всех друзей, знакомых, родственников. Собрали, купили. И пошло-поехало. Но мы также не забываем о детях", – говорит Анастасия.
Однажды парень с фронта перевел ей 200 тысяч рублей, попросил помочь детям и пожилым людям. Долго думала, кому же эта помощь нужна особенно. Купила питание и медикаменты для детского хосписа и две специализированные кровати в дом престарелых.
"В неделю у нас бывает по три-четыре выезда, каждый маршрут, построенный так, чтобы успеть управиться за один день, это 700-800 километров. Мы едем в разные подразделения, делаем по шесть-семь остановок. Бывает очень непросто. Даже военные уделяются, как нам это удается", – говорит она.
После той первой поездки за "ленточку" с Кириллом, когда они чуть не утонули, но все же чудом выбрались и были спасены военными, Настя поняла, что с этим человеком хоть в огонь, хоть в воду. На то он и "Боевая морковка".
"В таких поездках важно, чтобы с напарником было комфортно. И помолчать чтобы комфортно, и поговорить. И чтобы паники не было, если вдруг что", – с улыбкой говорит она. А Кирилл добавляет: "Вот уже почти месяц не сажусь за руль – приболел. Жду с нетерпением, когда смогу к этому делу вернуться. Знаете, у нас в стране многие хотят помогать. Но не все проснулись, не все понимают, что происходит и что без нас, обычных людей, не победим".
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