https://crimea.ria.ru/20230623/tonkaya-rabota-yuvelir-iz-kryma-naladil-proizvodstvo-bronestekol-dlya-svo-1129568961.html

Тонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО

Тонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Тонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО

РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T08:55

2023-06-23T08:55

2023-06-23T08:55

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Он отказался от золота и драгоценностей ради главной ценности – спасения человеческих жизней. Виктор открыл в Крыму опытное производство пулестойких стекол, которые можно устанавливать на военные тягачи, "КамАЗы", машины медпомощи и другие авто, задействованные в ходе специальной военной операции. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на предприятии и узнали, что побудило успешного в прошлом ювелира и победителя республиканских конкурсов декоративно-прикладного искусства отложить в сторону давчики и канатки и переквалифицироваться в инженера-изобретателя."Осколки. Наши парни больше всего страдают от них на передовой: почти 80 процентов ранений – осколочные. Пулестойкие стекла могут защитить и от пуль, но главное – от осколков", – говорит Виктор.Авторская технологияПо словам инженера, доработанная им заливная технология позволяет решить несколько наиболее актуальных вопросов: время производства, скорость доставки и установки. Все это имеет решающее значение для военных, которые ежедневно рискуют жизнью на передовой."В Крыму аналогичных производств нет. И в случае повреждения новые стекла везут с заводов на материке. Это время и безопасность бойцов", – подчеркивает он.Разработчик пояснил, что сейчас применяют цельные бронестекла, он же предлагает устанавливать состоящие из двух половинок. В кабину ставят металлический каркас с болтовыми креплениями, и в случае повреждения достаточно открутить их и заменить блок. Сейчас для замены каждого такого стекла машины отгоняют в тыл, установка занимает около семи часов силами группы из шести человек. В конструкторской версии замена может быть произведена, в том числе, недалеко от передовой. Еще один аспект – сравнительно небольшой вес изделия."Наши пулестойкие стекла намного легче, чем стоящие сейчас "на вооружении" – всего 70, против классических 130 килограммов. Конструкция на болтах – быстросборная – поэтому на замену поврежденного стекла в военном "КамАЗе" уйдет всего час, да и выполнить его сможет один боец", – пояснил собеседник. Кроме того, предлагаемая конструкция может быть установлена на слегка деформированные машины, у которых "повело" кабины, и стандартные стекла установить очень сложно, добавил он.При всей легкости опытные образцы обладают завидными защитными свойствами – останавливают пистолетные и автоматные пули, да и более крупный калибр. Успешно выдержали испытание бронебойно-зажигательными патронами из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с 10 метров, то есть в упор.Таких показателей изобретателю удалось достичь при помощи разработанной им специальной технологии: листы стекла соединяют полимерными вставками и "запекают" в специальной печи. После этого готовое изделие покрывают слоем гидроизоляции и противоосколочной пленкой толщиной 300 микрон. Итоговая толщина изделия может варьироваться в зависимости от конкретных нужд.Рембазы и ветераныНе смотря на все плюсы изобретения, Виктору очень тяжело добиться, чтобы его бронестекла начали устанавливать на военные автомобили. Бюрократические препоны, сетует он."Мы не преследуем коммерческой цели, а хотим оказать помощь нашим военным. Для сравнения – лобовое стекло на грузовик с завода стоит около 300 тысяч рублей, производство занимает два месяца. Наши в разы дешевле и, при наличии сырья и компонентов, могут быть произведены в считанные дни. Более того, мы готовы обучить персонал ремонтных бригад, чтобы они сами собирали и устанавливали их", – продолжает Виктор.Он также выразил надежду, что его изобретение позволит дать работу ветеранам, которые в силу тяжести ранений не могут вернуться на передовую, но стремятся остаться в строю и помогать однополчанам.Ранее РИА Новости Крым рассказывал о группе женщин из Бурятии, которые ежедневно снабжают российских бойцов блюдами национальной кухни, подшивают форму и передают адресные посылки для наших бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Из плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВОКак на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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