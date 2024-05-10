https://crimea.ria.ru/20240510/glavnye-zayavleniya-mishustina-na-zasedanii-gosdumy-rf-1137184866.html

Главные заявления Мишустина на заседании Госдумы РФ

Главные заявления Мишустина на заседании Госдумы РФ - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Главные заявления Мишустина на заседании Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Выступая на пленарном заседании Госдумы, Михаил Мишустин сделал... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T15:58

2024-05-10T15:58

2024-05-10T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Выступая на пленарном заседании Госдумы, Михаил Мишустин сделал ряд заявлений.Бюджетная политика РоссииБюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил Мишустин."Я могу со всей ответственностью сказать, что наша налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны", - сказал Мишустин.Технологический суверенитет РоссииПравительство РФ заканчивает формирование проектов технологического суверенитета, предварительно их будет девять, зсказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.Он добавил, что благодаря таким проектам доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет в полтора раза за шесть лет. Проекты затронут сферы радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, а также продовольственной безопасности.Инфраструктурные бюджетные кредитыПравительство планирует наращивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, заявил Мишустин."Продолжим также привлекать инвестиции в российские субъекты, в том числе в их инфраструктуру. Есть действующие хорошо известные механизмы. Самый востребованный из них - инфраструктурные бюджетные кредиты. Станем наращивать их объем не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А средства, которые по ним возвращаются, использовать, что очень важно, для выдачи новых займов", - сказал Мишустин в ходе заседания.Обновление аэропортов и дорогРемонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов.Реестр льготниковПравительство РФ планирует до конца года завершить работу по формированию реестра граждан, которым положены льготы.Он отметил, что реестр в первую очередь позволит упростить назначение положенных гражданам соцпособий.Новые регионы РоссииПравительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического развития.Качество обученияКачество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра.Культура заботы о здоровьеЗабота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов"Важно сформировать такую культуру заботы о собственном здоровье у людей всех возрастов. Прохождение диспансеризации, регулярные занятия спортом - это должно стать для всех нормой. Чтобы каждый человек понимал, что такая забота о себе сегодня является самым большим и полезным вкладом в собственное будущее", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме.Он добавил, что озвученный меры "будут отражены в новом национальном проекте".Развитие медицинской промышленностиСтратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин."Конечно, вопрос очень комплексный, и такая стратегия нужна в том или ином виде. Мы сейчас целый комплекс мер поддержки медицинской промышленности реализуем", - ответил он на вопрос депутата о том, планируется ли на фоне введенных против РФ санкций утверждение стратегии развития медицинской промышленности.

https://crimea.ria.ru/20240510/gosduma-vpervye-v-istorii-sovremennoy-rossii-sformiruet-pravitelstvo-1137180361.html

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михаил мишустин, государственная дума рф, россия, политика, правительство россии, новости