Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240520/v-krymu-i-sevastopole-vyroslo-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1137419239.html
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе за неделю выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T20:11
2024-05-20T20:11
крым
севастополь
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126827115_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_68b495815641e394b2e5954db3fee605.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В связи с этим жителям полуострова, а особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и на объектах транспорта, а также при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Как сообщалось, на прошлой неделе в Севастополе было зарегистрировано 44 случая ковида, в Крыму – 26 случаев. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжаетсяЧитайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRTВ Севастополе выросла заболеваемость COVID-19COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126827115_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_93ba2e8ebe820a9dc4bfdbf5897fbfd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе за неделю выросла заболеваемость коронавирусом

20:11 20.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.

"На территории Республики Крым зарегистрирован за истекшую неделю 51 случай, это выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе за этот же период зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции. Это также выше, чем неделей ранее", – проинформировали в ведомстве.

В связи с этим жителям полуострова, а особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и на объектах транспорта, а также при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Севастополе было зарегистрировано 44 случая ковида, в Крыму – 26 случаев. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжается
Читайте также на РИА Новости Крым:
Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19
COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии
 
КрымСевастопольНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКоронавирусКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:44Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
20:32В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
20:11В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
19:53В России растут объемы добычи газа – Путин
19:28Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США
19:19Авария в Евпатории – подача воды откладывается, школы и сады на дистанте
19:01Как выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли сады
18:43Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
18:21В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции
18:16Новые перестановки в Министерстве обороны
18:03В Крым запускают еще один летний поезд
17:37Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется вода
17:26Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана
17:10Выявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм
16:52ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое
16:34Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
16:16На мастер-классе SputnikPro эксперт объяснил двойственность нейросетей
16:03Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке
15:47Скончалась вдова Михаила Пуговкина
15:37Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния