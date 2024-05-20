https://crimea.ria.ru/20240520/v-krymu-i-sevastopole-vyroslo-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1137419239.html

В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе за неделю выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T20:11

2024-05-20T20:11

2024-05-20T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В связи с этим жителям полуострова, а особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и на объектах транспорта, а также при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Как сообщалось, на прошлой неделе в Севастополе было зарегистрировано 44 случая ковида, в Крыму – 26 случаев. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжаетсяЧитайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRTВ Севастополе выросла заболеваемость COVID-19COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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