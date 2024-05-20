https://crimea.ria.ru/20240520/v-krymu-i-sevastopole-vyroslo-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1137419239.html
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе за неделю выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T20:11
2024-05-20T20:11
2024-05-20T20:11
крым
севастополь
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126827115_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_68b495815641e394b2e5954db3fee605.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю выросло число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В связи с этим жителям полуострова, а особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и на объектах транспорта, а также при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Как сообщалось, на прошлой неделе в Севастополе было зарегистрировано 44 случая ковида, в Крыму – 26 случаев. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжаетсяЧитайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRTВ Севастополе выросла заболеваемость COVID-19COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126827115_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_93ba2e8ebe820a9dc4bfdbf5897fbfd8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор
В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе за неделю выросла заболеваемость коронавирусом