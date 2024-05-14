https://crimea.ria.ru/20240514/v-sevastopole-vyrosla-zabolevaemost-covid-19--1137253241.html
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19
В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T09:27
2024-05-14T09:27
2024-05-14T09:27
коронавирус
коронавирус в крыму
здоровье
роспотребнадзор
крым
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/15/1121204419_0:84:3122:1840_1920x0_80_0_0_00cca2bf5042f8c57d2e3f813b3d9053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального Роспотребнадзора.При этом в Крыму за неделю зафиксировано 26 случаев, что на 3% ниже предыдущего показателя.Специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории полуострова продолжается.Неделей ранее в Крыму и Севастополе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 15 и 11 процентов соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбыВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/15/1121204419_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_b4f1c19b9ca79e0697e7a5fb554ffff7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус, коронавирус в крыму, здоровье, роспотребнадзор, крым, севастополь, новости крыма
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19
В Севастополе на треть выросло число пациентов с COVID-19 - Роспотребнадзор