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В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19
В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T09:27
2024-05-14T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального Роспотребнадзора.При этом в Крыму за неделю зафиксировано 26 случаев, что на 3% ниже предыдущего показателя.Специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории полуострова продолжается.Неделей ранее в Крыму и Севастополе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 15 и 11 процентов соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбыВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
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коронавирус, коронавирус в крыму, здоровье, роспотребнадзор, крым, севастополь, новости крыма
В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19

В Севастополе на треть выросло число пациентов с COVID-19 - Роспотребнадзор

09:27 14.05.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на Covid-19
Экспресс-тестирование на Covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
"В Севастополе зарегистрировано 44 случая новой коронавирусной инфекции за истекшую неделю, что на 33% выше, чем на предыдущей неделе", - сказано в сообщении.
При этом в Крыму за неделю зафиксировано 26 случаев, что на 3% ниже предыдущего показателя.
Специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории полуострова продолжается.
Неделей ранее в Крыму и Севастополе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 15 и 11 процентов соответственно.
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