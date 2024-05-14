https://crimea.ria.ru/20240514/v-sevastopole-vyrosla-zabolevaemost-covid-19--1137253241.html

В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19

В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19

В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T09:27

2024-05-14T09:27

2024-05-14T09:27

коронавирус

коронавирус в крыму

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального Роспотребнадзора.При этом в Крыму за неделю зафиксировано 26 случаев, что на 3% ниже предыдущего показателя.Специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории полуострова продолжается.Неделей ранее в Крыму и Севастополе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 15 и 11 процентов соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбыВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России

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севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, коронавирус в крыму, здоровье, роспотребнадзор, крым, севастополь, новости крыма