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COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.05.2024

COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов, в Севастополе – на 11. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T19:10

2024-05-06T19:10

2024-05-06T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов, в Севастополе – на 11. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Несмотря на снижение показателей, специалисты рекомендуют жителям и гостям полуострова, особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, а также при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Ранее федеральный оперштаб по борьбе с ковидом сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю уменьшилась на 5,7%. Увеличение числа новых случаев было отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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