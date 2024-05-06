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COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.05.2024
COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов, в Севастополе – на 11. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T19:10
2024-05-06T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов, в Севастополе – на 11. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Несмотря на снижение показателей, специалисты рекомендуют жителям и гостям полуострова, особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, а также при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Ранее федеральный оперштаб по борьбе с ковидом сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю уменьшилась на 5,7%. Увеличение числа новых случаев было отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, коронавирус, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

Роспотребнадзор: в Крыму уровень заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 15 %

19:10 06.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов, в Севастополе – на 11. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"На территории Республики Крым за истекшую неделю зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, что на 15 % ниже, чем на предыдущей неделе. В Севастополе выявлен 121 случай, что на 11 % ниже предыдущего показателя", - говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на снижение показателей, специалисты рекомендуют жителям и гостям полуострова, особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, а также при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.
Ранее федеральный оперштаб по борьбе с ковидом сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю уменьшилась на 5,7%. Увеличение числа новых случаев было отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.
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