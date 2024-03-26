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Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
Переболевшие COVID-19 более тревожны, депрессивны, замкнуты и нерешительны, чем неболевшие, причем такие симптомы остаются длительное время спустя после... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T08:34
2024-03-26T08:34
постковидный синдром
эксклюзивы риа новости крым
ирина султанова
мнения
севастопольский государственный университет (севгу)
наука и технологии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Переболевшие COVID-19 более тревожны, депрессивны, замкнуты и нерешительны, чем неболевшие, причем такие симптомы остаются длительное время спустя после болезни. К такому выводу пришла доцент кафедры "Психология" Севастопольского госуниверситета Ирина Султанова по итогам исследования, результатом которого стала программа выхода из постковидного синдрома. Подробности узнала корреспондент РИА Новости Крым.По словам Ирины Султановой, это было первичное исследование, которое провели на 80 респондентах в возрасте от 45 до 58 лет.По ее словам, для чистоты эксперимента и в той, и в другой группе были только те, кто не пережил потерю близких в период эпидемии, поскольку такие случаи – с усугубляющими факторами – требуют дополнительного анализа, пояснила психолог."Во время болезни происходит диффузная интоксикация головного мозга. Затрагивается эмоциональная сфера, когнитивная (мышление, воображение, память), интеллектуальная и поведенческая. И это один блок. А психологическая травматизация идет по другой ветви. Когда два фактора накладываются, они усугубляют друг друга", – сказала эксперт.Но даже исследования "просто переболевших" показали, что все не просто: годы спустя у них обнаруживаются осложнения в психоэмоциональной сфере.Так, если среди неболевших COVID-19 уверенность в себе присуща 42,5% респондентов, то среди болевших эта доля почти вдвое меньше: 22,5%. Почти такая же разница – 35% против 17,5% – обнаружилась при исследовании целеустремленности, инициативности и энергичности.Усталость, пассивность, апатичность, а также беспомощность и слабость замечают за собой 20% неболевших ковидом, тогда как среди переболевших таких 30%. В состоянии тревоги и страха по разным причинам находятся 22,5% неболевших и 37,5% переболевших.Султанова пришла к выводу, что у подавляющего числа респондентов, перенесших COVID-19, выражены симптомы невротической депрессии и астении с характерной для нее слабостью до полного упадка сил. А также вегетативные нарушения с их подавленным настроением и раздражительностью и обсессивно-фобические – со страхами и навязчивыми мыслями.Степень выраженности постковидного синдрома, по словам автора исследования, у всех людей разная, так как зависит от ряда факторов. В том числе от атмосферы, которая окружала людей до заболевания.На основании проведенных исследований была разработана психокоррекционная программа, которая будет способствовать самостоятельному выходу из этого состояния, сказала Султанова.По ее словам, программа помогает научиться понимать свои эмоциональные реакции и отвечать на вопрос "Что со мной происходит?" А также учит адекватному выражению эмоций в разных ситуациях. По словам Султановой, программа универсальна, и каждый найдет в ней что-то для себя.По мнению Султановой, исследования постковидного синдрома необходимо продолжать. Причем, по некоторым их результатам должно появиться пособие, которое будет доступно для всех."Это очень актуальная тема, потому что, хоть COVID-19 немножко голову опустил, но все равно постковидные особенности остаются. И нужно все сферы – когнитивную, эмоциональную, поведенческую и интеллектуальную – изучить и сделать пособие, которое будет доступно каждому человеку. Не каждый пойдет в национальную российскую библиотеку. Надо так, чтобы они были в каком-то более доступном виде. Допустим, в поликлинике, социальном учреждении, в банке. То есть там, где люди есть, чтобы это было в свободном доступе", – заключила ученый.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в РоссииВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем
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постковидный синдром, ирина султанова, мнения, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, здоровье
Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы

Программу выхода из постковидного синдрома разработали ученые из Севастополя

08:34 26.03.2024
 
© Depositphotos / mstockagencyСиндром хронической усталости
Синдром хронической усталости
© Depositphotos / mstockagency
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Переболевшие COVID-19 более тревожны, депрессивны, замкнуты и нерешительны, чем неболевшие, причем такие симптомы остаются длительное время спустя после болезни. К такому выводу пришла доцент кафедры "Психология" Севастопольского госуниверситета Ирина Султанова по итогам исследования, результатом которого стала программа выхода из постковидного синдрома. Подробности узнала корреспондент РИА Новости Крым.
По словам Ирины Султановой, это было первичное исследование, которое провели на 80 респондентах в возрасте от 45 до 58 лет.
"Это те, кто переболел ковидом легкой либо средней степени тяжести. Люди оценивали свое состояние до, во время и после болезни. А потом на основании полученных данных мы давали банк методик, которые они проходили. И вторая группа была – те, кто не болели COVID-19", – рассказала Султанова.
По ее словам, для чистоты эксперимента и в той, и в другой группе были только те, кто не пережил потерю близких в период эпидемии, поскольку такие случаи – с усугубляющими факторами – требуют дополнительного анализа, пояснила психолог.
"Во время болезни происходит диффузная интоксикация головного мозга. Затрагивается эмоциональная сфера, когнитивная (мышление, воображение, память), интеллектуальная и поведенческая. И это один блок. А психологическая травматизация идет по другой ветви. Когда два фактора накладываются, они усугубляют друг друга", – сказала эксперт.
Но даже исследования "просто переболевших" показали, что все не просто: годы спустя у них обнаруживаются осложнения в психоэмоциональной сфере.
Так, если среди неболевших COVID-19 уверенность в себе присуща 42,5% респондентов, то среди болевших эта доля почти вдвое меньше: 22,5%. Почти такая же разница – 35% против 17,5% – обнаружилась при исследовании целеустремленности, инициативности и энергичности.
Усталость, пассивность, апатичность, а также беспомощность и слабость замечают за собой 20% неболевших ковидом, тогда как среди переболевших таких 30%. В состоянии тревоги и страха по разным причинам находятся 22,5% неболевших и 37,5% переболевших.
Султанова пришла к выводу, что у подавляющего числа респондентов, перенесших COVID-19, выражены симптомы невротической депрессии и астении с характерной для нее слабостью до полного упадка сил. А также вегетативные нарушения с их подавленным настроением и раздражительностью и обсессивно-фобические – со страхами и навязчивыми мыслями.
Степень выраженности постковидного синдрома, по словам автора исследования, у всех людей разная, так как зависит от ряда факторов. В том числе от атмосферы, которая окружала людей до заболевания.

"Если они жили активной эмоциональной жизнью, не зацикливались на каких-то проблемах, то выходят из всего этого проще, чем те, у кого до болезни были какие-то "эмоциональные качели". Зависит и от того, была ли самоизоляция, общение с близкими, поддержка", – отметила ученый.

На основании проведенных исследований была разработана психокоррекционная программа, которая будет способствовать самостоятельному выходу из этого состояния, сказала Султанова.
По ее словам, программа помогает научиться понимать свои эмоциональные реакции и отвечать на вопрос "Что со мной происходит?" А также учит адекватному выражению эмоций в разных ситуациях. По словам Султановой, программа универсальна, и каждый найдет в ней что-то для себя.

"Кому-то подходит только визуализация, а кому-то дыхательные техники. Это упражнения для дыхания и расслабления для всех, кто хочет справиться со своими "эмоциональными качелями" и прийти в норму психоэмоционального состояния", – прокомментировала ученый.

По мнению Султановой, исследования постковидного синдрома необходимо продолжать. Причем, по некоторым их результатам должно появиться пособие, которое будет доступно для всех.
"Это очень актуальная тема, потому что, хоть COVID-19 немножко голову опустил, но все равно постковидные особенности остаются. И нужно все сферы – когнитивную, эмоциональную, поведенческую и интеллектуальную – изучить и сделать пособие, которое будет доступно каждому человеку. Не каждый пойдет в национальную российскую библиотеку. Надо так, чтобы они были в каком-то более доступном виде. Допустим, в поликлинике, социальном учреждении, в банке. То есть там, где люди есть, чтобы это было в свободном доступе", – заключила ученый.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПостковидный синдромИрина СултановаМненияСевастопольский государственный университет (СевГУ)Наука и технологииЗдоровье
 
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