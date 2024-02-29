https://crimea.ria.ru/20240229/vaktsina-sputnik-v-s-obnovlennym-sostavom-zaregistrirovana-v-rossii-1135295700.html

Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России

Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Об этом со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T07:46

2024-02-29T07:46

2024-02-29T07:46

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вакцинация

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Об этом со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга пишет РИА Новости.Соответствующие изменения были включены в инструкцию к препарату.По его словам, теперь специалисты перейдут к испытаниям обновленного препарата на подростках, поскольку для них не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого также был обновлен.Гинцбург уточнил, что исследования вакцины "Спутника V" с участием детей подросткового возраста в планах завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.Ранее в России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", антигенный состав которой также был обновлен.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 отступает – россияне стали меньше болетьКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем

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2024

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