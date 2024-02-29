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Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Об этом со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T07:46
2024-02-29T07:46
2024-02-29T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Об этом со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга пишет РИА Новости.Соответствующие изменения были включены в инструкцию к препарату.По его словам, теперь специалисты перейдут к испытаниям обновленного препарата на подростках, поскольку для них не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого также был обновлен.Гинцбург уточнил, что исследования вакцины "Спутника V" с участием детей подросткового возраста в планах завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.Ранее в России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", антигенный состав которой также был обновлен.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 отступает – россияне стали меньше болетьКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем
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минздрав рф, вакцина, вакцинация, распространение коронавируса в рф, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, александр гинцбург, новости
Вакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом - Гунцбург
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Об этом со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга пишет РИА Новости.
Соответствующие изменения были включены в инструкцию к препарату.
"Обновленный "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", — сообщил Гинцбург
По его словам, теперь специалисты перейдут к испытаниям обновленного препарата на подростках, поскольку для них не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого также был обновлен.
Гинцбург уточнил, что исследования вакцины "Спутника V" с участием детей подросткового возраста в планах завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.
Ранее в России зарегистрировали вакцину
"Спутник Лайт", антигенный состав которой также был обновлен.
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