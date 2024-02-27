https://crimea.ria.ru/20240227/covid-19-otstupaet--rossiyane-stali-menshe-bolet-1135242163.html

COVID-19 отступает – россияне стали меньше болеть

COVID-19 отступает – россияне стали меньше болеть - РИА Новости Крым, 27.02.2024

COVID-19 отступает – россияне стали меньше болеть

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России за неделю с 19 по 25 февраля снизился почти на 9%. Это следует из данных официальной статистики,... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T12:32

2024-02-27T12:32

2024-02-27T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России за неделю с 19 по 25 февраля снизился почти на 9%. Это следует из данных официальной статистики, опубликованных на портале Объясняем. РФ.Госпитализировано за этот период было 2970 человек, это на 7,6% меньше по сравнению с предшествующей неделей. В среднем по стране количество госпитализаций снизилось, но при этом в 27 субъектах эта цифра на прошедшей неделе росла. В том числе в 13 регионах РФ количество госпитализаций увеличилось более, чем в среднем по стране.Выздоровели за этот период 26 930 россиян, умерли от коронавирусной инфекции 65 человек.В Республике Крым с 19 по 25 февраля были госпитализированы с таким диагнозом 16 человек, выздоровели 112, всего выявлено 117 случаев заболевания. В Севастополе эти показатели составили соответственно 18, 215 и 193.26 февраля в пресс-службе крымского Минздрава сообщили, что в результате короонавирусной инфекции в республике за указанный период скончался один человек, еще четверо находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в Крыму фиксируется сезонное превышение эпидпорога по ОРВИ. Медики рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью и вовремя проводить вакцинацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, севастополь, здоровье, здравоохранение в россии, коронавирус, больница