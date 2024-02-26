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Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму

Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму

Один человек скончался от коронавирусной инфекции в Крыму, состояние еще четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T17:43

2024-02-26T17:43

2024-02-26T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Один человек скончался от коронавирусной инфекции в Крыму, состояние еще четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Уточняется, что за минувшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 108 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.На сегодняшний день лечение получают 114 человек с подтвержденным диагнозом. Из них 40 пациентов получают лечение в стационарах, еще 74 находятся на амбулаторном лечении.Также сообщается, что за неделю выздоровели 104 человека.Всего за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций и гриппа с 19 по 25 февраля обратились 8 537 человек, что на 20,7% ниже уровня предыдущей недели. За осенний – зимний период 2023-2024 годов в республике зарегистрировано 937 случаев подтвержденного гриппа.Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Также в Роспотребнадзоре советуют ограничить посещение общественных мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораЗаболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и странеУгрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава

https://crimea.ria.ru/20240226/dve-shkoly-v-krymu-zakryty-na-karantin-iz-za-grippa-i-orvi-1135223121.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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