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Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора
Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора
В Крыму еженедельно фиксируется порядка 250 случаев заболевания COVID-19, но возвращать масочный режим в регионе пока не планируется. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T13:56
2024-01-31T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму еженедельно фиксируется порядка 250 случаев заболевания COVID-19, но возвращать масочный режим в регионе пока не планируется. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.При этом Роспотребнадзор рекомендует носить маски людям, страдающим хроническими заболеваниями, в особенности непривитым, при посещении мест массового скопления людей."Несмотря на то, что COVID-19 сейчас протекает в легкой форме, проявляется как ОРВИ и характеризуется низким уровнем госпитализации, он не проходит бесследно для организма", - пояснила Пеньковская.Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 10 процентов.В Крыму коронавирус выявлен у 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 пациента. В Севастополе диагноз подтвержден у 247 жителей, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в КрымуВ России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионахУгрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
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крым, роспотребнадзор, наталья пеньковская, коронавирус, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора

В Крыму нет показаний для возобновления масочного режима - Роспотребнадзор

13:56 31.01.2024 (обновлено: 14:02 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСоблюдение масочного режима
Соблюдение масочного режима - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму еженедельно фиксируется порядка 250 случаев заболевания COVID-19, но возвращать масочный режим в регионе пока не планируется. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"На сегодняшний день ситуация по коронавирусу находится на уровне декабря прошлого года, резкого подъема заболеваемости нет, но ковид есть, он не ушел - порядка 200-250 случаев в неделю в Крыму фиксируется. При этом масочный режим в сегодняшней эпидемиологической ситуации мы вводить не будем, для этого пока нет показаний", - сказала руководитель ведомства.
При этом Роспотребнадзор рекомендует носить маски людям, страдающим хроническими заболеваниями, в особенности непривитым, при посещении мест массового скопления людей.
"Несмотря на то, что COVID-19 сейчас протекает в легкой форме, проявляется как ОРВИ и характеризуется низким уровнем госпитализации, он не проходит бесследно для организма", - пояснила Пеньковская.
Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 10 процентов.
В Крыму коронавирус выявлен у 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 пациента. В Севастополе диагноз подтвержден у 247 жителей, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер.
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