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В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах - РИА Новости Крым, 30.01.2024
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю зарегистрирован в 48 регионах России, при этом случаев коронавируса становится меньше. Об этом во вторник сообщила... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T18:01
2024-01-30T18:01
2024-01-30T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю зарегистрирован в 48 регионах России, при этом случаев коронавируса становится меньше. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Грипп и ОРВИПо данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 5 процентов. Всего по стране зарегистрировано 978 тысяч случаев.Коронавирусная статистикаПри этом коронавирусная статистика в России за неделю снизилась на 4,1%. Всего в стране зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания COVID-19, преобладающим остается штамм Омикрон.Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью остается контролируемой, Роспотребнадзор призывает руководителей территориальных органов проводить противоэпидемические мероприятия, особенно в детских садах и школах.В Крыму и Севастополе также уменьшилось число случаев коронавируса в сравнении с предыдущей неделей: в республике заболели 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 человека, в Севастополе выявлено больше случаев – у 247 человек, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер. Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевают ежедневноЭкономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"
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роспотребнадзор, россия, грипп, орви, новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в 48 регионах РФ - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю зарегистрирован в 48 регионах России, при этом случаев коронавируса становится меньше. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Грипп и ОРВИ
По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 5 процентов. Всего по стране зарегистрировано 978 тысяч случаев.
"Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах. Преобладающими остаются вирусы гриппа А (Н3N1) – 78,8%, на долю вирусов негриппозной этиологии приходится 52%", - сказано в сообщении
Коронавирусная статистика
При этом коронавирусная статистика в России за неделю снизилась на 4,1%. Всего в стране зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания COVID-19, преобладающим остается штамм Омикрон.
Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью остается контролируемой, Роспотребнадзор призывает
руководителей территориальных органов проводить противоэпидемические мероприятия, особенно в детских садах и школах.
В Крыму и Севастополе также уменьшилось число случаев коронавируса в сравнении с предыдущей неделей: в республике заболели 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 человека, в Севастополе выявлено больше случаев – у 247 человек, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер. Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.
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