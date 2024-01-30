https://crimea.ria.ru/20240130/v-rossii-zabolevaemost-grippom-i-orvi-vyrosla-v-48-regionakh-1134567066.html

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах - РИА Новости Крым, 30.01.2024

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю зарегистрирован в 48 регионах России, при этом случаев коронавируса становится меньше. Об этом во вторник сообщила... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T18:01

2024-01-30T18:01

2024-01-30T18:01

роспотребнадзор

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю зарегистрирован в 48 регионах России, при этом случаев коронавируса становится меньше. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Грипп и ОРВИПо данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 5 процентов. Всего по стране зарегистрировано 978 тысяч случаев.Коронавирусная статистикаПри этом коронавирусная статистика в России за неделю снизилась на 4,1%. Всего в стране зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания COVID-19, преобладающим остается штамм Омикрон.Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью остается контролируемой, Роспотребнадзор призывает руководителей территориальных органов проводить противоэпидемические мероприятия, особенно в детских садах и школах.В Крыму и Севастополе также уменьшилось число случаев коронавируса в сравнении с предыдущей неделей: в республике заболели 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 человека, в Севастополе выявлено больше случаев – у 247 человек, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер. Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы Сезон гриппа и ОРВИ в Крыму: сколько человек заболевают ежедневноЭкономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, россия, грипп, орви, новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе