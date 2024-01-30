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Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране
Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T11:41
2024-01-30T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России.Выздоровели 26 366 человек, или на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах РФ, в том числе в 7 регионах более чем в среднем по стране.Умерли за неделю 111 человек.В Крыму коронавирус выявлен у 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 человека.В Севастополе выявлено больше случаев коронавируса – у 247 человек, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер.Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Также в Роспотребнадзоре советуют ограничить посещение общественных мест.Ранее в ведомстве сообщали, что в Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35%, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостьюНеизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 разГрозит ли России пандемия холеры – Онищенко
https://crimea.ria.ru/20240116/krym-vkhodit-v-epidsezon-po-grippu-i-orvi---rospotrebnadzor-1134232355.html
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Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране

Число заболевших COVID-19 за неделю уменьшилось на 10%

11:41 30.01.2024 (обновлено: 11:43 30.01.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГоспиталь для пациентов с COVID-19
Госпиталь для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"С 22 по 28 января в стране госпитализированы 2 924 человека. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10%", – говорится в сообщении.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России.
Выздоровели 26 366 человек, или на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах РФ, в том числе в 7 регионах более чем в среднем по стране.
Умерли за неделю 111 человек.
В Крыму коронавирус выявлен у 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 человека.
В Севастополе выявлено больше случаев коронавируса – у 247 человек, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер.
Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Также в Роспотребнадзоре советуют ограничить посещение общественных мест.
Ранее в ведомстве сообщали, что в Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35%, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев.
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