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Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших
Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших
В Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35 %, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T16:32
2024-01-18T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35 %, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Массового закрытия групп в детсадах и классов в школах на данный момент нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - РоспотребнадзорТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
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Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших

В Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35 процентов

16:32 18.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35 %, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2833 человека, это выше уровня предыдущей недели на 35,7%. В Республике Крым заболели ОРВИ 5770 человек, эпидемический порог не превышен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Массового закрытия групп в детсадах и классов в школах на данный момент нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, подчеркнули в ведомстве.
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