https://crimea.ria.ru/20240118/gripp-i-orvi-nastupayut-v-sevastopole-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshikh-1134294189.html

Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших

Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших

В Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35 %, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T16:32

2024-01-18T16:32

2024-01-18T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35 %, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Массового закрытия групп в детсадах и классов в школах на данный момент нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - РоспотребнадзорТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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