https://crimea.ria.ru/20240116/krym-vkhodit-v-epidsezon-po-grippu-i-orvi---rospotrebnadzor-1134232355.html

Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - Роспотребнадзор

Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - Роспотребнадзор

Массового закрытия по гриппу и ОРВИ в детсадах и школах Крыма пока нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T16:27

2024-01-16T16:27

2024-01-16T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Массового закрытия по гриппу и ОРВИ в детсадах и школах Крыма пока нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Ситуация в школах и садах"Разобщение коллективов - одно из профилактических мероприятий, норма предусмотрена санитарным законодательством при регистрации определенного уровня заболеваемости в отдельных группах, классах, либо когда процесс идет по всей школе. Максимальное разобщение детей на 7-10 дней, чтобы прервать путь передачи инфекции. Однако пока в Крыму больших закрытий нет, вероятны точечные случаи - отдельные классы и группы в некоторых образовательных организациях, минимальное количество", - говорит Листопад.По ее словам, каникулярная неделя в статистике заболеваемости не показательна: в это время люди реже обращаются за помощью, поскольку не нуждаются в больничных листах. Но если сравнивать текущую статистку с последними неделями декабря, небольшой прирост есть - до десяти процентов по разным возрастным группам среди детей от 0 до 14 лет.Советы МинздраваЧтобы снизить риски заражения (и не принести инфекцию в школу или сад), детские зимние прогулки рекомендуется устраивать с перерывами. Такой совет дает главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей республиканского Минздрава Светлана Усова."У детей терморегуляция сформирована не полностью, поэтому при прогулках на улице зимой рекомендуется каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. Необходимо позаботиться о том, чтобы одежда ребенка была теплой, но при этом удобной, не сковывающей движения", - цитирует специалиста пресс-служба Минздрава.Общие рекомендации по профилактике ОРЗ у детей включают также сбалансирование питание, правильный режим дня – ребенок должен ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, иметь возможность отдохнуть после учебных занятий, поддерживать личную гигиену. Важно своевременно лечить хронические очаги инфекций (например, тонзилит, фарингит, ларингит), регулярно проходить осмотр у врача. Уже при первых симптомах заболевания поход в школу или сад лучше отменить и обратиться к врачу."Важно строго придерживаться назначений врача и не заниматься самолечением. Особенно это касается родителей детей первого года жизни. У младенцев клинические симптомы ОРВИ могут развиваться крайне стремительно. Неправильное лечение может привести к ухудшению состояния малыша и появлению осложнений", - отметила детский инфекционист.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостьюТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды

https://crimea.ria.ru/20231022/bez-antibiotikov-chem-lechit-prostudy-i-orvi---sovety-vracha-1132172657.html

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