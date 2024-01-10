Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостью
С начала года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму снизилась на 60% - минздрав
13:57 10.01.2024 (обновлено: 14:18 10.01.2024)
© РИА Новости КрымУборка снега в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. С начала года в Крыму снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. По данным на 10 января за помощью к медикам обратились 2,8 тысячи человек, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.
"С 1 по 10 января 2024 года в Республике Крым за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций и гриппа обратились 2830 человек, что на 61,2% ниже уровня предыдущей недели. За осенне-зимний период 2023 – 2024 в регионе зарегистрировано 240 случаев подтвержденного гриппа", - уточнили медики.
Количество пациентов с вирусом COVID-19 также стабильно уменьшается, добавили в ведомстве.
"На сегодняшний день лечение получают 167 человек с коронавирусной инфекцией: 96 из них находятся на амбулаторном лечении и 71 пациент – на стационарном. Из продолжающих лечение с подтвержденным диагнозом четыре пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - отметили в минздраве.
С 1 по 7 января 2024 года Крыму было выявлено 202 случая заболевания COVID-19, тогда как неделей ранее заболели коронавирусом 281 человек. У меньшего количества людей за неделю подтверждено заболевание и в Севастополе: 113 с начала нового года (267 заболевших в последнюю неделю 2023 года).
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