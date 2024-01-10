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Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостью

Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостью - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостью

С начала года в Крыму снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. По данным на 10 января за помощью к медикам обратились 2,8 тысячи... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T13:57

2024-01-10T13:57

2024-01-10T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. С начала года в Крыму снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. По данным на 10 января за помощью к медикам обратились 2,8 тысячи человек, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.Количество пациентов с вирусом COVID-19 также стабильно уменьшается, добавили в ведомстве.С 1 по 7 января 2024 года Крыму было выявлено 202 случая заболевания COVID-19, тогда как неделей ранее заболели коронавирусом 281 человек. У меньшего количества людей за неделю подтверждено заболевание и в Севастополе: 113 с начала нового года (267 заболевших в последнюю неделю 2023 года).Читайте также на РИА Новости Крым:Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

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