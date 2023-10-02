https://crimea.ria.ru/20231002/megazaraznaya-pirola-onischenko-otkryl-pravdu-o-novom-shtamme-kovida-1131648805.html

Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида

Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида

Штамм коронавируса "Пирола" является вариацией известного подвида "Омикрон" и, хотя весьма заразен, но будет относительно просто переноситься человеком с учетом РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T07:36

2023-10-02T07:36

2023-10-02T07:36

коронавирус

распространение коронавируса в рф

геннадий онищенко

здравоохранение в россии

новости

мнения

общество

штамм коронавируса "пирола"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Штамм коронавируса "Пирола" является вариацией известного подвида "Омикрон" и, хотя весьма заразен, но будет относительно просто переноситься человеком с учетом приобретенного иммунитета. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Он сообщил, что по состоянию на конец сентября в 17 странах мира (Россия в их число не входит) было зарегистрировано всего 145 случаев BA.2.86. Это число будет расти, но не критично, несопоставимо меньше, чем в период пандемии. Академик подчеркивает, что коронавирус закрепился в человеческой популяции и продолжит циркулировать - это неизбежно. Однако человечество к этому времени выработало иммунитет, и поэтому последствия заболевания в подавляющем большинстве случаев не будут критичными. Кроме того, по словам Онищенко, существующая отечественная вакцина сейчас адаптирована к новому варианту.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. При этом на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионахПридется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ РоспотребнадзораКоллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, геннадий онищенко, здравоохранение в россии, новости, мнения, общество, штамм коронавируса "пирола"