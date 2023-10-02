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Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида
Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида
Штамм коронавируса "Пирола" является вариацией известного подвида "Омикрон" и, хотя весьма заразен, но будет относительно просто переноситься человеком с учетом РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T07:36
2023-10-02T07:36
коронавирус
распространение коронавируса в рф
геннадий онищенко
здравоохранение в россии
новости
мнения
общество
штамм коронавируса "пирола"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Штамм коронавируса "Пирола" является вариацией известного подвида "Омикрон" и, хотя весьма заразен, но будет относительно просто переноситься человеком с учетом приобретенного иммунитета. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Он сообщил, что по состоянию на конец сентября в 17 странах мира (Россия в их число не входит) было зарегистрировано всего 145 случаев BA.2.86. Это число будет расти, но не критично, несопоставимо меньше, чем в период пандемии. Академик подчеркивает, что коронавирус закрепился в человеческой популяции и продолжит циркулировать - это неизбежно. Однако человечество к этому времени выработало иммунитет, и поэтому последствия заболевания в подавляющем большинстве случаев не будут критичными. Кроме того, по словам Онищенко, существующая отечественная вакцина сейчас адаптирована к новому варианту.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. При этом на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионахПридется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ РоспотребнадзораКоллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
коронавирус, распространение коронавируса в рф, геннадий онищенко, здравоохранение в россии, новости, мнения, общество, штамм коронавируса "пирола"
Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида

Академик Онищенко: штамм "Пирола" не опаснее "Омикрона"

07:36 02.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Штамм коронавируса "Пирола" является вариацией известного подвида "Омикрон" и, хотя весьма заразен, но будет относительно просто переноситься человеком с учетом приобретенного иммунитета. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Пирола" - это вульгаризм, который придумали журналисты. На самом деле геновариант "Омикрона", который сегодня вызывает у специалистов повышенное внимание, на медицинском языке называется BA.2.86 - там действительно изменены 30 аминокислот, но, поскольку "Омикрон" уже два года циркулирует, он не дает того огромного роста, который был в начале пандемии", - констатирует Онищенко.
Он сообщил, что по состоянию на конец сентября в 17 странах мира (Россия в их число не входит) было зарегистрировано всего 145 случаев BA.2.86. Это число будет расти, но не критично, несопоставимо меньше, чем в период пандемии. Академик подчеркивает, что коронавирус закрепился в человеческой популяции и продолжит циркулировать - это неизбежно. Однако человечество к этому времени выработало иммунитет, и поэтому последствия заболевания в подавляющем большинстве случаев не будут критичными. Кроме того, по словам Онищенко, существующая отечественная вакцина сейчас адаптирована к новому варианту.
"Мы сейчас регистрируем новую вакцину. По сути это тот же "Вектор", но в него вставляется более актуальная часть геноварианта, отвечающего за иммунный ответ. Мы даже сегодня не очень настаиваем на вакцинации от коронавируса. Мы прежде всего призываем вакцинироваться от гриппа", - сказал ученый.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный. При этом на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".
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КоронавирусРаспространение коронавируса в РФГеннадий ОнищенкоЗдравоохранение в РоссииНовостиМненияОбществоШтамм коронавируса "Пирола"
 
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