https://crimea.ria.ru/20230910/kollektivnyy-immunitet-i-volna-kovida-chego-zhdat-ot-epidsezona-v-krymu-1131237055.html

Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму

Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму

В грядущем эпидсезоне не стоит ожидать большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020-м году. Сформированный коллективный иммунитет не даст... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T10:50

2023-09-10T10:50

2023-09-10T10:50

радио "спутник в крыму"

анна рубель

здравоохранение в крыму и севастополе

коронавирус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В грядущем эпидсезоне не стоит ожидать большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020-м году. Сформированный коллективный иммунитет не даст этому случиться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета Республики Крым Анна Рубель.5 сентября сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 46 субъектах. Госпитализированы в медучреждения страны 1172 человека, это на 13% больше показателя прошлой недели.По ее словам, сегодня наблюдаются такие формы коронавирусной инфекции, которые протекают без повышения температуры тела, при этом человек чувствует сильную слабость и подавленность."Сегодня одна из форм ковида такова, что человек чувствует себя плохо, но при этом температура тела нормальная или ниже среднего. Это один из очередных штаммов ковида", - отметила Рубель.Она призвала внимательнее относиться к своему здоровью, в случае недомогания обязательно обратиться к врачу, "ограничить себя в физической, трудовой деятельности и несколько дней полежать, поболеть".Также Анна Рубель напомнила, что в Крыму стартует прививочная кампания от гриппа."Призываю делать прививки от гриппа сейчас, потому что в ноябре, когда начнется потенциальная фаза обострения этого заболевания, уже будет поздно", - сказала она, отметив, что вместе с прививкой от гриппа можно сделать и прививку от коронавируса.По мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, появление нового штамма коронавируса с EG.5 "Эрис" серьезно не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране, а вот по гриппу и ОРВИ ожидается традиционный сезонный подъем, поэтому необходимо пройти вакцинацию. Минздрав РК планирует вакцинировать от гриппа более миллиона человек в ходе прививочной компании. В Севастополе уже начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру грозит новая пандемияКак обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врача=Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

https://crimea.ria.ru/20230906/bolee-35-tysyach-krymchan-privilis-ot-grippa-v-pervye-dni-vaktsinatsii-1131211704.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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