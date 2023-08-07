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Миру грозит новая пандемия
Миру грозит новая пандемия - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Миру грозит новая пандемия
Вирус птичьего гриппа, зафиксированный в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, при этом переносчиками мутаций станут... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T20:22
2023-08-07T20:22
2023-08-07T20:22
птичий грипп
финляндия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Вирус птичьего гриппа, зафиксированный в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, при этом переносчиками мутаций станут млекопитающие. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.По его данным, в Финляндии вирус "атаковал" уже 21 животноводческое хозяйство. Источником инфекции являются дикие птицы, в частности чайки. Результаты исследования образцов генома свидетельствуют о том, что ряд вирусов гриппа у пушных зверей имеют мутации, и мутировал вирус в результате заражения млекопитающих.В связи с этим он акцентировал внимание на необходимости отслеживать мутации, связанные со способностью вызывать заболевание, потому как вирусы птичьего гриппа обладают высокой мутагенностью. И их способность вызывать заболевание у человека также возрастает в результате так называемого инфицирования млекопитающих.О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1стало известно в июне. Вирус был обнаружен не только у птиц, но и у пушных зверей на зверофермах. В августе власти приняли решение усыпить около 50 тысяч пушных зверей, в основном норок, для борьбы с эпидемией.Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппаВ Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа
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птичий грипп, финляндия, норвегия, здоровье, в мире, общество, новости
Миру грозит новая пандемия
Птичий грипп в Скандинавии может вызвать новую пандемию – ученый из Финляндии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Вирус птичьего гриппа, зафиксированный в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, при этом переносчиками мутаций станут млекопитающие. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.
По его данным, в Финляндии вирус "атаковал" уже 21 животноводческое хозяйство. Источником инфекции являются дикие птицы, в частности чайки. Результаты исследования образцов генома свидетельствуют о том, что ряд вирусов гриппа у пушных зверей имеют мутации, и мутировал вирус в результате заражения млекопитающих.
"Эта проблема имеет не только национальное значение. Международные органы здравоохранения и ученые также опасаются, что адаптация млекопитающих к вирусу может в худшем случае привести к пандемии нового вируса гриппа среди людей", - сказал Ниеминен.
В связи с этим он акцентировал внимание на необходимости отслеживать мутации, связанные со способностью вызывать заболевание, потому как вирусы птичьего гриппа обладают высокой мутагенностью. И их способность вызывать заболевание у человека также возрастает в результате так называемого инфицирования млекопитающих.
О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1стало известно в июне. Вирус был обнаружен не только у птиц, но и у пушных зверей на зверофермах. В августе власти приняли решение усыпить около 50 тысяч пушных зверей, в основном норок, для борьбы с эпидемией.
Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа
.
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