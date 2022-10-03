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В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа
В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа
В Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Европейский центр... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T14:11
2022-10-03T14:11
2022-10-03T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.По данным организации, географические масштабы вспышки беспрецедентны: "от островов Шпицберген до Южной Португалии и от востока до Украины". Эпидемия затронула 37 европейских стран.Отмечается, что болезнь потенциально опасна для млекопитающих животных и человека. При этом среди людей случаев заражения пока нет."Несмотря на исключительно большое число случаев, недавно выявленных среди домашней птицы и птиц, а также многочисленные случаи передачи птичьего гриппа различным видам млекопитающих, в последние годы в ЕС/ЕЭЗ не наблюдалось передачи вируса человеку. Кроме того, во всем мире было зарегистрировано лишь небольшое число случаев бессимптомной или легкой формы инфицирования людей", - сказано на сайте Центра.В организации констатировали, что общий риск для европейцев остается низким, но рекомендовали позаботиться о профилактике всех тех, чьи профессии связаны с птицеводством и животноводством.Ранее Роспотребнадзор заявил о высоких рисках развития пандемии гриппа в 2022 году.
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в мире, общество, здоровье
В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа
В 37 странах Европы фиксируют небывалый рост птичьего гриппа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.
"Текущий эпидемический сезон высокопатогенного птичьего гриппа является самым масштабным из наблюдаемых в Европе. Последние данные показывают в общей сложности 2 467 вспышек среди домашней птицы, 48 миллионов птиц, выбракованных в пострадавших хозяйствах, 187 выявлений среди птиц, содержащихся в неволе, и 3 573 случая среди диких птиц", - говорится в сообщении.
По данным организации, географические масштабы вспышки беспрецедентны: "от островов Шпицберген до Южной Португалии и от востока до Украины". Эпидемия затронула 37 европейских стран.
Отмечается, что болезнь потенциально опасна для млекопитающих животных и человека. При этом среди людей случаев заражения пока нет.
"Несмотря на исключительно большое число случаев, недавно выявленных среди домашней птицы и птиц, а также многочисленные случаи передачи птичьего гриппа различным видам млекопитающих, в последние годы в ЕС/ЕЭЗ не наблюдалось передачи вируса человеку. Кроме того, во всем мире было зарегистрировано лишь небольшое число случаев бессимптомной или легкой формы инфицирования людей", - сказано на сайте Центра.
В организации констатировали, что общий риск для европейцев остается низким, но рекомендовали позаботиться о профилактике всех тех, чьи профессии связаны с птицеводством и животноводством.
Ранее Роспотребнадзор заявил о высоких рисках развития пандемии гриппа в 2022 году.