https://crimea.ria.ru/20221003/v-evrope-fiksiruyut-samuyu-krupnuyu-v-istorii-vspyshku-ptichego-grippa-1124700356.html

В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа

В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа

В Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Европейский центр... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T14:11

2022-10-03T14:11

2022-10-03T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.По данным организации, географические масштабы вспышки беспрецедентны: "от островов Шпицберген до Южной Португалии и от востока до Украины". Эпидемия затронула 37 европейских стран.Отмечается, что болезнь потенциально опасна для млекопитающих животных и человека. При этом среди людей случаев заражения пока нет."Несмотря на исключительно большое число случаев, недавно выявленных среди домашней птицы и птиц, а также многочисленные случаи передачи птичьего гриппа различным видам млекопитающих, в последние годы в ЕС/ЕЭЗ не наблюдалось передачи вируса человеку. Кроме того, во всем мире было зарегистрировано лишь небольшое число случаев бессимптомной или легкой формы инфицирования людей", - сказано на сайте Центра.В организации констатировали, что общий риск для европейцев остается низким, но рекомендовали позаботиться о профилактике всех тех, чьи профессии связаны с птицеводством и животноводством.Ранее Роспотребнадзор заявил о высоких рисках развития пандемии гриппа в 2022 году.

https://crimea.ria.ru/20220623/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-pandemiey-1123634211.html

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в мире, общество, здоровье