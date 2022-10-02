https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html

Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа

Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа

В 2022 году велик риск развития пандемии гриппа, специалисты прогнозируют циркуляцию минимум трех типов вируса. Об этом рассказала главный специалист-эксперт... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T08:01

2022-10-02T08:01

2022-10-02T08:01

радио "спутник в крыму"

коронавирус в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В 2022 году велик риск развития пандемии гриппа, специалисты прогнозируют циркуляцию минимум трех типов вируса. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.По ее словам, сегодня крымчане чаще болеют коронавирусом и так называемыми негриппозными вирусами, то есть ОРВИ. Вместе с тем, в этом сезоне специалисты ожидают роста заболеваемости несколькими типами вируса гриппа, в том числе пандемического характера.Виктория Гудзь отметила, что все три штамма входят в состав препаратов, которыми сегодня прививают россиян в ходе вакцинальной кампании. При этом, чтобы не допустить эпидемии гриппа и осложнений, необходимо иммунизировать более 60% населения. Крым пока не достиг необходимых показателей, подчеркнула эксперт."На сегодняшний день в Крыму показатель вакцинации невысокий, кто-то еще в отпусках, наслаивается заболеваемость коронавирусом, и люди, которые сейчас болеют, не могут получить иммунизацию против гриппа. Однако еженедельно мы наблюдаем прирост иммунизации, вакцинальная кампания входит в активную стадию", – констатировала она.Ранее низкие темпы иммунизации населения в Республике Крым отмечали в региональном минздраве. В связи с этим, ведомство допускает вспышку заболевания в этом сезоне.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, роспотребнадзор