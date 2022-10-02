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Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа
Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа
В 2022 году велик риск развития пандемии гриппа, специалисты прогнозируют циркуляцию минимум трех типов вируса. Об этом рассказала главный специалист-эксперт... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T08:01
2022-10-02T08:01
2022-10-02T08:01
радио "спутник в крыму"
коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В 2022 году велик риск развития пандемии гриппа, специалисты прогнозируют циркуляцию минимум трех типов вируса. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.По ее словам, сегодня крымчане чаще болеют коронавирусом и так называемыми негриппозными вирусами, то есть ОРВИ. Вместе с тем, в этом сезоне специалисты ожидают роста заболеваемости несколькими типами вируса гриппа, в том числе пандемического характера.Виктория Гудзь отметила, что все три штамма входят в состав препаратов, которыми сегодня прививают россиян в ходе вакцинальной кампании. При этом, чтобы не допустить эпидемии гриппа и осложнений, необходимо иммунизировать более 60% населения. Крым пока не достиг необходимых показателей, подчеркнула эксперт."На сегодняшний день в Крыму показатель вакцинации невысокий, кто-то еще в отпусках, наслаивается заболеваемость коронавирусом, и люди, которые сейчас болеют, не могут получить иммунизацию против гриппа. Однако еженедельно мы наблюдаем прирост иммунизации, вакцинальная кампания входит в активную стадию", – констатировала она.Ранее низкие темпы иммунизации населения в Республике Крым отмечали в региональном минздраве. В связи с этим, ведомство допускает вспышку заболевания в этом сезоне.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, роспотребнадзор
Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа
Эксперт Роспотребнадзора: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В 2022 году велик риск развития пандемии гриппа, специалисты прогнозируют циркуляцию минимум трех типов вируса. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.
По ее словам, сегодня крымчане чаще болеют коронавирусом и так называемыми негриппозными вирусами, то есть ОРВИ. Вместе с тем, в этом сезоне специалисты ожидают роста заболеваемости несколькими типами вируса гриппа, в том числе пандемического характера.
"По прогнозам ВОЗ в этом сезоне будут циркулировать вирусы гриппа типа H1N1, так называемый пандемический грипп, который дал пандемию в 2009 году, вирус типа АH3N2 и вирус типа В", – рассказала эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Виктория Гудзь отметила, что все три штамма входят в состав препаратов, которыми сегодня прививают россиян в ходе вакцинальной кампании. При этом, чтобы не допустить эпидемии гриппа и осложнений, необходимо иммунизировать более 60% населения. Крым пока не достиг необходимых показателей, подчеркнула эксперт.
"На сегодняшний день в Крыму показатель вакцинации невысокий, кто-то еще в отпусках, наслаивается заболеваемость коронавирусом, и люди, которые сейчас болеют, не могут получить иммунизацию против гриппа. Однако еженедельно мы наблюдаем прирост иммунизации, вакцинальная кампания входит в активную стадию", – констатировала она.
Ранее низкие темпы иммунизации населения в Республике Крым отмечали в региональном минздраве. В связи с этим, ведомство допускает вспышку заболевания в этом сезоне
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