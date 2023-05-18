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В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа
В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости Крым, 18.05.2023
В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа
Карантин введен в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T16:34
2023-05-18T16:34
новости
москва
сергей собянин
птичий грипп
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Карантин введен в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.В список попавших районов столицы, где есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.В марте в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на "птичий грипп" (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппаВ Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу
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новости, москва, сергей собянин, птичий грипп, здоровье, здравоохранение в россии
В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах Москвы

16:34 18.05.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКурица
Курица - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Карантин введен в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц", - цитирует документ РИА Новости.

В список попавших районов столицы, где есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
В марте в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на "птичий грипп" (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.
До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.
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