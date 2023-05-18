https://crimea.ria.ru/20230518/v-neskolkikh-rayonakh-moskvy-vveli-karantin-iz-za-ptichego-grippa-1128808917.html

В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости Крым, 18.05.2023

В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

Карантин введен в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T16:34

2023-05-18T16:34

2023-05-18T16:34

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москва

сергей собянин

птичий грипп

здоровье

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Карантин введен в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.В список попавших районов столицы, где есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.В марте в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на "птичий грипп" (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппаВ Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу

https://crimea.ria.ru/20230321/ptichiy-gripp-na-khersonschine-u-vosmerykh-chelovek-zapodozrili-bolezn-1127678689.html

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, сергей собянин, птичий грипп, здоровье, здравоохранение в россии