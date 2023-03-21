https://crimea.ria.ru/20230321/ptichiy-gripp-na-khersonschine-u-vosmerykh-chelovek-zapodozrili-bolezn-1127678689.html

Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь

Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь

В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Этот диагноз подтвержден у... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T16:05

2023-03-21T16:05

2023-03-21T16:50

птичий грипп

херсонская область

здравоохранение в россии

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Этот диагноз подтвержден у одного из пациентов лабораторно. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона пишет РИА Новости.Власти общаются к местным жителям с просьбой не выезжать за пределы района, где произошла вспышка и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.По ее словам, у пациентов, поступающих из Горностаевого района Херсонской области в больницу, похожие симптомы: повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, кашель, боли в мышцах, лихорадка.Специалисты отмечают тенденцию к распространению вируса среди местного населения.Как отметили представители экстренных служб области, в сложившейся ситуации населению рекомендуется минимизировать контакты, в том числе и с теми, у кого наблюдаются признаки гриппа и ОРВИ.Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.Читайте также на РИА Новости Крым:Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

птичий грипп, херсонская область, здравоохранение в россии, новые регионы россии, новости, общество