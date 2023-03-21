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Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь
Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь
В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Этот диагноз подтвержден у... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T16:05
2023-03-21T16:05
2023-03-21T16:50
птичий грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Этот диагноз подтвержден у одного из пациентов лабораторно. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона пишет РИА Новости.Власти общаются к местным жителям с просьбой не выезжать за пределы района, где произошла вспышка и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.По ее словам, у пациентов, поступающих из Горностаевого района Херсонской области в больницу, похожие симптомы: повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, кашель, боли в мышцах, лихорадка.Специалисты отмечают тенденцию к распространению вируса среди местного населения.Как отметили представители экстренных служб области, в сложившейся ситуации населению рекомендуется минимизировать контакты, в том числе и с теми, у кого наблюдаются признаки гриппа и ОРВИ.Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.Читайте также на РИА Новости Крым:Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
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птичий грипп, херсонская область, здравоохранение в россии, новые регионы россии, новости, общество
Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь
Врач-инфекционист Скадовской ЦКБ: у восьмерых человек заподозрили птичий грипп
16:05 21.03.2023 (обновлено: 16:50 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Этот диагноз подтвержден у одного из пациентов лабораторно. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона пишет РИА Новости.
Власти общаются к местным жителям с просьбой не выезжать за пределы района, где произошла вспышка и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.
"За прошедшие сутки (в больницу) поступило 2 человека с признаками инфекционных заболеваний, за сегодня поступило еще 4 человека, в настоящий момент на лечении состоит уже 8 человек, все пациенты размещены в изоляторе, состояние пациентов стабильное", - сообщила о ситуации в регионе врач-инфекционист Скадовской ЦКБ Оксана Мерзляк.
По ее словам, у пациентов, поступающих из Горностаевого района Херсонской области в больницу, похожие симптомы: повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, кашель, боли в мышцах, лихорадка.
"По результатам анализов у одного пациента обнаружен вирус H5N1 – "птичий грипп", - уточнила Мерзляк.
Специалисты отмечают тенденцию к распространению вируса среди местного населения.
Как отметили представители экстренных служб области, в сложившейся ситуации населению рекомендуется минимизировать контакты, в том числе и с теми, у кого наблюдаются признаки гриппа и ОРВИ.
Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.
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