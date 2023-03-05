Крымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
Вирусолог Синицын: вероятность пандемии птичьего гриппа в мире критически мала
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Вероятность вспышки пандемии птичьего гриппа в мире очень мала, поскольку эта инфекция передается человеку от животных или птиц, возможность заражения от человека к человеку – очень редка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета Борис Синицын.
Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Пибоди заявил, что миру угрожает новая пандемия, которую может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к осложнению эпидситуациии.
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Вероятность минимальна
По словам крымского ученого, птичий грипп – серьезное и опасное заболевание. При этом инфекция является зоонозной. Это значит, она способна передаваться человеку, например, при употреблении в пищу мяса зараженной птицы, но распространяться внутри человеческой популяции будет с трудом.
"Распространение возможно при употреблении в пищу зараженного мяса птицы. Но зоонозы не передаются от человека к человеку. То есть зараженный человек будет тупиком для того, чтобы распространять вирус дальше", - поясняет ученый.
Нужна ли вакцина
По мнению ученого, вакцину против вируса птичьего гриппа создать можно. Эта задача вполне по силам отечественным лабораториям. Однако Синицын сомневается в необходимости такой превентивной меры:
"Нельзя предусмотреть все, и тратить деньги на все. Тогда не хватит на элементарную жизнь. Хотя, в целом в России нужно создавать дополнительные лаборатории и проводить дополнительные исследования, поскольку в современном мире много различных угроз, кроме птичьего гриппа. В частности – американские лаборатории по всему миру", - констатирует ученый.
Самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа фиксировалась в Европе осенью. В общей сложности 48 миллионов птиц были выбракованы в пострадавших хозяйствах.
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