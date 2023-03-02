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Угроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Угроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
Угроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Угроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
Деятельность биолабораторий США несет риски распространения новых патогенов, а с учетом возможности распространения инфекций, это угроза для населения всей... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T09:09
2023-03-02T09:10
россия
сша
биолаборатории
в мире
роспотребнадзор
анна попова
новости
общество
безопасность
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Деятельность биолабораторий США несет риски распространения новых патогенов, а с учетом возможности распространения инфекций, это угроза для населения всей планеты. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.По мнению главы ведомства, само по себе наличие таких лабораторий – это риски как для населения страны, где расположена лаборатория, так и для жителей других государств. И страны, в которых появляются такие объекты, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, подчеркнула Попова.Уточняется, что в настоящее время на территории разных государств работают "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения". По данным Минобороны России, Штаты направили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. В ходе спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеСША проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военныхЧто они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях США
https://crimea.ria.ru/20230228/ssha-planiruyut-provokatsiyu-s-toksichnymi-khimikatami-na-ukraine--minoborony-1127243492.html
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россия, сша, биолаборатории, в мире, роспотребнадзор, анна попова, новости, общество, безопасность, украина, польша, прибалтика
Угроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США

Глава Роспотребнадзора: биолаборатории США несут риски распространения новых патогенов

09:09 02.03.2023 (обновлено: 09:10 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора: биолаборатории США несут риски распространения новых патогенов
Глава Роспотребнадзора: биолаборатории США несут риски распространения новых патогенов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Деятельность биолабораторий США несет риски распространения новых патогенов, а с учетом возможности распространения инфекций, это угроза для населения всей планеты. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.
"Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых, не стесняясь, заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", - сказала она.
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По мнению главы ведомства, само по себе наличие таких лабораторий – это риски как для населения страны, где расположена лаборатория, так и для жителей других государств. И страны, в которых появляются такие объекты, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, подчеркнула Попова.
Уточняется, что в настоящее время на территории разных государств работают "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения". По данным Минобороны России, Штаты направили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
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Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. В ходе спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других стран.
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РоссияСШАБиолабораторииВ миреРоспотребнадзорАнна ПоповаНовостиОбществоБезопасностьУкраинаПольшаПрибалтика
 
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