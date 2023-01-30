https://crimea.ria.ru/20230130/ssha-provodili-eksperimenty-s-vich-infektsiey-na-ukrainskikh-voennykh-1126672402.html

США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных - РИА Новости Крым, 30.01.2023

США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T16:54

2023-01-30T16:54

2023-01-30T16:54

министерство обороны рф

сша

украина

иностранные наемники всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.Кириллов обратил внимание на то, что в качестве целевых групп в них выступали не только "осужденные или наркоманы, но и представители вооруженных сил Украины".Испытания лекарств ми захоронение биоматериалов в ЛНРВ ходе СВО в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики специалистами были обследованы помещения медцентра, где проводились клинические испытания препаратов с сильными побочными эффектами. Это лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других опасных заболеваний. И в начале этого года на территории Лисичанска местные жители обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих этому медцентру.Кроме того, Минобороны располагает данными о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфитаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.США переносят лаборатории в другие страныРеализацию военно-биологических программ на территории Украины удалось остановить активными действиями Минобороны РФ. В связи с этим Пентагон начал активную работу по переносу незавершенных в рамках украинских проектов исследований в страны Центральной Азии и Восточной Европы.Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом.Позиция стран по биопрограммам СШАОбеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает, подчеркнул Кириллов."Считаем принципиально важным, что обнародование фактов незаконной военно-биологической деятельности заставило целый ряд государств взвесить возможные последствия их взаимодействия с США в сфере биобезопасности, по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества", - заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220314/chto-oni-pytayutsya-skryt--knr-o-voenno-biologicheskikh-laboratoriyakh-ssha-1122663218.html

https://crimea.ria.ru/20220503/kto-stoit-za-razrabotkoy-biologicheskogo-oruzhiya-na-ukraine--dannye-sk-1123118645.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сша, украина, иностранные наемники всу, всу (вооруженные силы украины), новости