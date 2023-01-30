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США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных - РИА Новости Крым, 30.01.2023
США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T16:54
2023-01-30T16:54
2023-01-30T16:54
министерство обороны рф
сша
украина
иностранные наемники всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.Кириллов обратил внимание на то, что в качестве целевых групп в них выступали не только "осужденные или наркоманы, но и представители вооруженных сил Украины".Испытания лекарств ми захоронение биоматериалов в ЛНРВ ходе СВО в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики специалистами были обследованы помещения медцентра, где проводились клинические испытания препаратов с сильными побочными эффектами. Это лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других опасных заболеваний. И в начале этого года на территории Лисичанска местные жители обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих этому медцентру.Кроме того, Минобороны располагает данными о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфитаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.США переносят лаборатории в другие страныРеализацию военно-биологических программ на территории Украины удалось остановить активными действиями Минобороны РФ. В связи с этим Пентагон начал активную работу по переносу незавершенных в рамках украинских проектов исследований в страны Центральной Азии и Восточной Европы.Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом.Позиция стран по биопрограммам СШАОбеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает, подчеркнул Кириллов."Считаем принципиально важным, что обнародование фактов незаконной военно-биологической деятельности заставило целый ряд государств взвесить возможные последствия их взаимодействия с США в сфере биобезопасности, по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества", - заключил он.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, сша, украина, иностранные наемники всу, всу (вооруженные силы украины), новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.
"Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", - сказал он.
Кириллов обратил внимание на то, что в качестве целевых групп в них выступали не только "осужденные или наркоманы, но и представители вооруженных сил Украины".
Испытания лекарств ми захоронение биоматериалов в ЛНР
В ходе СВО в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики специалистами были обследованы помещения медцентра, где проводились клинические испытания препаратов с сильными побочными эффектами. Это лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других опасных заболеваний. И в начале этого года на территории Лисичанска местные жители обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих этому медцентру.
"Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила. Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке", - добавил Кириллов.
Кроме того, Минобороны располагает данными о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфитаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.
"Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - добавил он.
США переносят лаборатории в другие страны
Реализацию военно-биологических программ на территории Украины удалось остановить активными действиями Минобороны РФ. В связи с этим Пентагон начал активную работу по переносу незавершенных в рамках украинских проектов исследований в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
"В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории", - сказал Кириллов.
Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом.
Позиция стран по биопрограммам США
Обеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает, подчеркнул Кириллов.
"Считаем принципиально важным, что обнародование фактов незаконной военно-биологической деятельности заставило целый ряд государств взвесить возможные последствия их взаимодействия с США в сфере биобезопасности, по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества", - заключил он.