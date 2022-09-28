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Вирусы с глазами: бактериофаги оказались способны "видеть" людей - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Вирусы с глазами: бактериофаги оказались способны "видеть" людей
Вирусы с глазами: бактериофаги оказались способны "видеть" людей - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Вирусы с глазами: бактериофаги оказались способны "видеть" людей
Ученые обнаружили у вирусов-бактериофагов способность распознавать людей, структуры позволяющие "видеть" своего носителя "спрятаны" в их ДНК, пишет TechInsider... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T08:45
2022-09-28T08:45
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ученые обнаружили у вирусов-бактериофагов способность распознавать людей, структуры позволяющие "видеть" своего носителя "спрятаны" в их ДНК, пишет TechInsider со ссылкой на научную статью профессора биологических наук Ивана Эрилла и его аспиранта Элиа Масколо.Как поясняют ученые, бактериофаги - это вирусы, поражающие бактерии, живущие в организме человека. Чтобы заразить своего будущего носителя, бактериофаг выбирает бактериальные клетки в его организме, обладающие специальными придатками. Эти придатки бактерии отращивают не просто так, а чтобы двигаться и делиться, с их появлением вырабатывается белок под названием CtrA, который характерен для конкретного человека. Вот его-то и умеют "распознавать" бактериофаги.Более того, бактериофаги еще и способны контролировать уровень этого белка, что позволяет им заражать все новые и новые бактериальные клетки: Ранее международная группа исследователей пришла к выводу, что самая страшная болезнь средневековья - бубонная чума - является разновидностью более раннего штамма, который впервые появился в Кыргызстане.
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наука и технологии
Вирусы с глазами: бактериофаги оказались способны "видеть" людей

Ученые заявили о способности бактериофагов определять своих носителей

08:45 28.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ученые обнаружили у вирусов-бактериофагов способность распознавать людей, структуры позволяющие "видеть" своего носителя "спрятаны" в их ДНК, пишет TechInsider со ссылкой на научную статью профессора биологических наук Ивана Эрилла и его аспиранта Элиа Масколо.
Как поясняют ученые, бактериофаги - это вирусы, поражающие бактерии, живущие в организме человека. Чтобы заразить своего будущего носителя, бактериофаг выбирает бактериальные клетки в его организме, обладающие специальными придатками. Эти придатки бактерии отращивают не просто так, а чтобы двигаться и делиться, с их появлением вырабатывается белок под названием CtrA, который характерен для конкретного человека. Вот его-то и умеют "распознавать" бактериофаги.
Более того, бактериофаги еще и способны контролировать уровень этого белка, что позволяет им заражать все новые и новые бактериальные клетки:
"Это позволяет им понять, когда зооспора превращается в стебельковую клетку и становится фабрикой для фагов. В этот момент они разрывают клетку, потому что поблизости будет много других клеток, которых можно заразить", - поясняют исследователи.
Ранее международная группа исследователей пришла к выводу, что самая страшная болезнь средневековья - бубонная чума - является разновидностью более раннего штамма, который впервые появился в Кыргызстане.
 
Наука и технологии
 
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