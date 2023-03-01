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Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
Новую пандемию может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T21:21
2023-03-01T21:21
2023-03-01T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Новую пандемию может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к осложнению эпидситуациии. Об этом со ссылкой эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Пибоди сообщает РИА Новости.Сейчас научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними и разрабатывать вакцины, "которые будут доступны в случае необходимости", добавил он.Новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы диких и домашней птицы по всему миру, началась несколько лет назад из-за особого типа вируса A(H5N1), пояснил эпидемиолог. И сейчас важно быть бдительными и предпринять все меры, чтобы не допустить распространения болезни на большие территории.Отмечается, что эта проблема несет наибольший риск для сельских районов, в частности, домохозяйств с доходом ниже среднего, где держат домашних птиц.Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в более 20 лет назад. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей. При заболевании у человека повышается температура, болит тело, голова и горло, возможна рвота. Спустя два-три дня после заражения обычно появляется влажный кашель, часто с примесью крови, возникает одышка. Со временем болезнь может переходить в тяжелую форму с поражением печени, почек и мозга.В конце прошлого года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия уже затронула 37 европейских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка оспы обезьян объявлена пандемиейДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?В Севастополе погибли утки – ветеринары оценили угрозу птичьего гриппа
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воз, безопасность, в мире, здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости
Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
Эпидемиолог ВОЗ Пибоди: мир должен быть готов к новой пандемии из-за птичьего гриппа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Новую пандемию может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к осложнению эпидситуациии. Об этом со ссылкой эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Пибоди сообщает РИА Новости.
"Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому", - заявил он.
Сейчас научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними и разрабатывать вакцины, "которые будут доступны в случае необходимости", добавил он.
Новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы диких и домашней птицы по всему миру, началась несколько лет назад из-за особого типа вируса A(H5N1), пояснил эпидемиолог. И сейчас важно быть бдительными и предпринять все меры, чтобы не допустить распространения болезни на большие территории.
"Нужно быть бдительными. Важно, чтобы люди не подбирали мертвых или умирающих птиц или других животных. И чтобы работники птицефабрик были хорошо защищены", — добавил Пибоди.
Отмечается, что эта проблема несет наибольший риск для сельских районов, в частности, домохозяйств с доходом ниже среднего, где держат домашних птиц.
Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в более 20 лет назад. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей. При заболевании у человека повышается температура, болит тело, голова и горло, возможна рвота. Спустя два-три дня после заражения обычно появляется влажный кашель, часто с примесью крови, возникает одышка. Со временем болезнь может переходить в тяжелую форму с поражением печени, почек и мозга.
В конце прошлого года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа
. На тот момент эпидемия уже затронула 37 европейских стран.
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