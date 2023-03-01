https://crimea.ria.ru/20230301/miru-ugrozhaet-novaya-pandemiya--preduprezhdenie-voz-1127290204.html

Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ

Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ

Новую пандемию может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T21:21

2023-03-01T21:21

2023-03-01T21:21

воз

безопасность

в мире

здоровье

здравоохранение в россии

здравоохранение в крыму и севастополе

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/14/1123295449_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_505e8830d825db00acf85ef70a2a1838.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Новую пандемию может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к осложнению эпидситуациии. Об этом со ссылкой эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Пибоди сообщает РИА Новости.Сейчас научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними и разрабатывать вакцины, "которые будут доступны в случае необходимости", добавил он.Новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы диких и домашней птицы по всему миру, началась несколько лет назад из-за особого типа вируса A(H5N1), пояснил эпидемиолог. И сейчас важно быть бдительными и предпринять все меры, чтобы не допустить распространения болезни на большие территории.Отмечается, что эта проблема несет наибольший риск для сельских районов, в частности, домохозяйств с доходом ниже среднего, где держат домашних птиц.Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в более 20 лет назад. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей. При заболевании у человека повышается температура, болит тело, голова и горло, возможна рвота. Спустя два-три дня после заражения обычно появляется влажный кашель, часто с примесью крови, возникает одышка. Со временем болезнь может переходить в тяжелую форму с поражением печени, почек и мозга.В конце прошлого года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия уже затронула 37 европейских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка оспы обезьян объявлена пандемиейДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?В Севастополе погибли утки – ветеринары оценили угрозу птичьего гриппа

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, безопасность, в мире, здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости