https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html

Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу

Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу

В начале марта эпидемиологи ВОЗ сообщили о мутации вируса птичьего гриппа, который приобретает способность распространяться от человека к человеку. Как вирус... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T08:06

2023-03-16T08:06

2023-03-16T08:06

эксклюзивы риа новости крым

птичий грипп

сельское хозяйство

валерий иванов

птицы крыма

здоровье

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

юрий шерякин

председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/76/1117677612_0:443:2854:2048_1920x0_80_0_0_cee22db585b89271dd5d19ea0e87056c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В начале марта эпидемиологи ВОЗ сообщили о мутации вируса птичьего гриппа, который приобретает способность распространяться от человека к человеку. Как вирус путешествует по миру, грозит ли Крыму осложнение эпидситуации и какие меры предпринимаются профильными службами для профилактики инфекции среди птиц – в материале РИА Новости Крым.Летят перелетные птицыОсновные переносчики вируса птичьего гриппа – перелетные гусеобразные стайные виды. Традиционно они летят над Крымом с северных и северо-восточных районов вдоль ЮБК по так называемому "понтийскому пути". Весна и осень – два потенциально опасных эпидпериода, когда пернатые совершают массовые перелеты. Озеро Сиваш на севере Крыма - традиционное место остановки для отдыха, в период перелетов там можно увидеть многотысячные скопления птиц.Весенний пролет птиц начинается с середины-конца февраля и заканчивается в первых числах июня. Осенний пролет — со второй половины июля до ноября."В феврале появляются утки, белолобый и серый гуси, крупные цапли и чайки, большой баклан, грачи. В марте летят практически все виды уток, журавлей, гусей, мелких голенастых, чайки, крачки, многие виды куликов и воробьиных птиц. Апрель - самый оживленный месяц. В это время можно увидеть практически все виды птиц. Чернозубая гагара гнездится на Балтике, а зимует в Крыму. Гнездиться в Крым прилетят насекомоядные виды птиц – флавка, пеночка, горихвостка, некоторые дрозды", - рассказал РИА Новости Крым орнитолог Карадагского природного заповедника Михаил Бескаравайный.Вместе с перелетными путешествует и вирус птичьего гриппа, с легкостью поражающий домашнюю птицу.От птице к человекуПо его данным, в период сезонных перелетов птиц звенья ветеринарной разведки и вся служба целиком находятся в усиленном режиме работы. Фермерам, занимающиеся разведением птицы, в этот период рекомендовано избегать выгульного содержания кур, индюшек, уток и гусей. Инспекции Россельхознадзора регулярно посещают птицефабрики и домашние хозяйства для взятия проб крови у домашней птицы. Ветеринары наблюдают за самочувствием птиц, которые обитают около озера Сиваш и оперативно реагируют на появление среди них носителей вируса. В связи с очагами инфекции в конце прошлого года в Запорожской области, а буквально в прошлом месяце – в Херсонской области, ветеринары постоянно держат на контроле эпидобстановку, особенно в крупных местах остановок птиц.По его словам, для Крыма опасна и болезнь Ньюкасла, характеризующаяся массовым падежем птицы. Такие вспышки встречались в 2015 году, больные животные тогда были своевременно изолированы. С тех пор эта болезнь в регионе не фиксировалась.Куриный карантинКрымские фермеры ответственно подходят к рекомендациям ветеринарных служб, в опасные периоды домашняя птица "гуляет" под сетками, а сотрудники ферм переодеваются в чистую одежду, заходя в птичники. Туда не пускают никого из посторонних, даже корреспондентов.В хозяйстве председателя Ассоциации птицеводов Крыма Юрия Шерякина в Симферопольском районе проживает 1000 голов кур-несушек породы Хайсекс Браун. Трехмесячных цыплят поселили в птичники в начале февраля. Кур этой породы держат ради яиц: за 80-83 недели "цикла" каждая курица сносит в среднем 400 яиц. По истечении "цикла" кур продают живым весом. Потом фермер делает перерыв два месяца перед новой "посадкой", во время которого в птичниках несколько раз проводится дезинфекция.По его словам, из домашней птицы наиболее подвержены птичьему гриппу куры и индюки. Для уток и гусей он менее опасен.В соответствии с требованиями ветеринарных служб фермер покупает трехмесячных цыплят в возрасте не менее 90 дней у крупного сельхоззаводчика, где птице перед продажей ставят все необходимые прививки. За весь цикл представители Россельхознадзора регулярно проводят проверку, берут кровь и проверяют так называемую напряженность иммунитета обитателей птичника. При необходимости решается вопрос о дополнительной вакцинации. Поэтому человеку, который покупает продукцию у проверенного и отвественного поставщика, опасаться нечего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска Крымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ

https://crimea.ria.ru/20230130/kulikovaya-zima-v-krym-prileteli-novye-dikie-ptitsy-1126666525.html

https://crimea.ria.ru/20230212/ptitsy-na-zimovke-v-krymu-chem-mozhno-i-nuzhno-li-podkarmlivat-1126935781.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

птичий грипп, сельское хозяйство, валерий иванов, птицы крыма, здоровье, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, юрий шерякин, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов