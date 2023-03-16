https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html
Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу
Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу
В начале марта эпидемиологи ВОЗ сообщили о мутации вируса птичьего гриппа, который приобретает способность распространяться от человека к человеку. Как вирус... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T08:06
2023-03-16T08:06
2023-03-16T08:06
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птичий грипп
сельское хозяйство
валерий иванов
птицы крыма
здоровье
безопасность республики крым и севастополя
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юрий шерякин
председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В начале марта эпидемиологи ВОЗ сообщили о мутации вируса птичьего гриппа, который приобретает способность распространяться от человека к человеку. Как вирус путешествует по миру, грозит ли Крыму осложнение эпидситуации и какие меры предпринимаются профильными службами для профилактики инфекции среди птиц – в материале РИА Новости Крым.Летят перелетные птицыОсновные переносчики вируса птичьего гриппа – перелетные гусеобразные стайные виды. Традиционно они летят над Крымом с северных и северо-восточных районов вдоль ЮБК по так называемому "понтийскому пути". Весна и осень – два потенциально опасных эпидпериода, когда пернатые совершают массовые перелеты. Озеро Сиваш на севере Крыма - традиционное место остановки для отдыха, в период перелетов там можно увидеть многотысячные скопления птиц.Весенний пролет птиц начинается с середины-конца февраля и заканчивается в первых числах июня. Осенний пролет — со второй половины июля до ноября."В феврале появляются утки, белолобый и серый гуси, крупные цапли и чайки, большой баклан, грачи. В марте летят практически все виды уток, журавлей, гусей, мелких голенастых, чайки, крачки, многие виды куликов и воробьиных птиц. Апрель - самый оживленный месяц. В это время можно увидеть практически все виды птиц. Чернозубая гагара гнездится на Балтике, а зимует в Крыму. Гнездиться в Крым прилетят насекомоядные виды птиц – флавка, пеночка, горихвостка, некоторые дрозды", - рассказал РИА Новости Крым орнитолог Карадагского природного заповедника Михаил Бескаравайный.Вместе с перелетными путешествует и вирус птичьего гриппа, с легкостью поражающий домашнюю птицу.От птице к человекуПо его данным, в период сезонных перелетов птиц звенья ветеринарной разведки и вся служба целиком находятся в усиленном режиме работы. Фермерам, занимающиеся разведением птицы, в этот период рекомендовано избегать выгульного содержания кур, индюшек, уток и гусей. Инспекции Россельхознадзора регулярно посещают птицефабрики и домашние хозяйства для взятия проб крови у домашней птицы. Ветеринары наблюдают за самочувствием птиц, которые обитают около озера Сиваш и оперативно реагируют на появление среди них носителей вируса. В связи с очагами инфекции в конце прошлого года в Запорожской области, а буквально в прошлом месяце – в Херсонской области, ветеринары постоянно держат на контроле эпидобстановку, особенно в крупных местах остановок птиц.По его словам, для Крыма опасна и болезнь Ньюкасла, характеризующаяся массовым падежем птицы. Такие вспышки встречались в 2015 году, больные животные тогда были своевременно изолированы. С тех пор эта болезнь в регионе не фиксировалась.Куриный карантинКрымские фермеры ответственно подходят к рекомендациям ветеринарных служб, в опасные периоды домашняя птица "гуляет" под сетками, а сотрудники ферм переодеваются в чистую одежду, заходя в птичники. Туда не пускают никого из посторонних, даже корреспондентов.В хозяйстве председателя Ассоциации птицеводов Крыма Юрия Шерякина в Симферопольском районе проживает 1000 голов кур-несушек породы Хайсекс Браун. Трехмесячных цыплят поселили в птичники в начале февраля. Кур этой породы держат ради яиц: за 80-83 недели "цикла" каждая курица сносит в среднем 400 яиц. По истечении "цикла" кур продают живым весом. Потом фермер делает перерыв два месяца перед новой "посадкой", во время которого в птичниках несколько раз проводится дезинфекция.По его словам, из домашней птицы наиболее подвержены птичьему гриппу куры и индюки. Для уток и гусей он менее опасен.В соответствии с требованиями ветеринарных служб фермер покупает трехмесячных цыплят в возрасте не менее 90 дней у крупного сельхоззаводчика, где птице перед продажей ставят все необходимые прививки. За весь цикл представители Россельхознадзора регулярно проводят проверку, берут кровь и проверяют так называемую напряженность иммунитета обитателей птичника. При необходимости решается вопрос о дополнительной вакцинации. Поэтому человеку, который покупает продукцию у проверенного и отвественного поставщика, опасаться нечего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска Крымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
https://crimea.ria.ru/20230130/kulikovaya-zima-v-krym-prileteli-novye-dikie-ptitsy-1126666525.html
https://crimea.ria.ru/20230212/ptitsy-na-zimovke-v-krymu-chem-mozhno-i-nuzhno-li-podkarmlivat-1126935781.html
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Дина Тальникова
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Дина Тальникова
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птичий грипп, сельское хозяйство, валерий иванов, птицы крыма, здоровье, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, юрий шерякин, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова.
В начале марта эпидемиологи ВОЗ сообщили о мутации вируса птичьего гриппа, который приобретает способность распространяться от человека к человеку. Как вирус путешествует по миру, грозит ли Крыму осложнение эпидситуации и какие меры предпринимаются профильными службами для профилактики инфекции среди птиц – в материале РИА Новости Крым.
Летят перелетные птицы
Основные переносчики вируса птичьего гриппа – перелетные гусеобразные стайные виды. Традиционно они летят над Крымом с северных и северо-восточных районов вдоль ЮБК по так называемому "понтийскому пути". Весна и осень – два потенциально опасных эпидпериода, когда пернатые совершают массовые перелеты. Озеро Сиваш на севере Крыма - традиционное место остановки для отдыха, в период перелетов там можно увидеть многотысячные скопления птиц.
Весенний пролет птиц начинается с середины-конца февраля и заканчивается в первых числах июня. Осенний пролет — со второй половины июля до ноября.
"В феврале появляются утки, белолобый и серый гуси, крупные цапли и чайки, большой баклан, грачи. В марте летят практически все виды уток, журавлей, гусей, мелких голенастых, чайки, крачки, многие виды куликов и воробьиных птиц. Апрель - самый оживленный месяц. В это время можно увидеть практически все виды птиц. Чернозубая гагара гнездится на Балтике, а зимует в Крыму. Гнездиться в Крым прилетят насекомоядные виды птиц – флавка, пеночка, горихвостка, некоторые дрозды", - рассказал РИА Новости Крым орнитолог Карадагского природного заповедника Михаил Бескаравайный.
Вместе с перелетными путешествует и вирус птичьего гриппа, с легкостью поражающий домашнюю птицу.
От птице к человеку
"Птичий грипп – особо опасное заболевание, и существует множество вариаций, разных модификаций, он передается от животных и птиц к человеку и наоборот. Среди особо опасных проявлений птичьего гриппа была "испанка" и другие варианты, в том числе в Азии. Птичий грипп очень опасен, в Крыму находится на особом наблюдении, поскольку регион является вектором нескольких перелетов птицы, которые приносят его извне", - рассказал РИА Новости Крым председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
По его данным, в период сезонных перелетов птиц звенья ветеринарной разведки и вся служба целиком находятся в усиленном режиме работы. Фермерам, занимающиеся разведением птицы, в этот период рекомендовано избегать выгульного содержания кур, индюшек, уток и гусей. Инспекции Россельхознадзора регулярно посещают птицефабрики и домашние хозяйства для взятия проб крови у домашней птицы. Ветеринары наблюдают за самочувствием птиц, которые обитают около озера Сиваш и оперативно реагируют на появление среди них носителей вируса. В связи с очагами инфекции в конце прошлого года в Запорожской области, а буквально в прошлом месяце – в Херсонской области, ветеринары постоянно держат на контроле эпидобстановку, особенно в крупных местах остановок птиц.
"На Сиваше мы имели сложную ситуацию в недавнем времени, но благодаря оперативной работе ветеринарных служб заражения птичьим гриппом домашней птицы от дикой не произошло. Носителем вируса были дикие утки. Все населенные пункты региона, где содержится домашняя птица, были под контролем, отбор сыворотки крови показал, что заболевание не оставило следов у производственной и домашней птицы", - успокоил Иванов.
По его словам, для Крыма опасна и болезнь Ньюкасла, характеризующаяся массовым падежем птицы. Такие вспышки встречались в 2015 году, больные животные тогда были своевременно изолированы. С тех пор эта болезнь в регионе не фиксировалась.
Куриный карантин
Крымские фермеры ответственно подходят к рекомендациям ветеринарных служб, в опасные периоды домашняя птица "гуляет" под сетками, а сотрудники ферм переодеваются в чистую одежду, заходя в птичники. Туда не пускают никого из посторонних, даже корреспондентов.
В хозяйстве председателя Ассоциации птицеводов Крыма Юрия Шерякина в Симферопольском районе проживает 1000 голов кур-несушек породы Хайсекс Браун. Трехмесячных цыплят поселили в птичники в начале февраля. Кур этой породы держат ради яиц: за 80-83 недели "цикла" каждая курица сносит в среднем 400 яиц. По истечении "цикла" кур продают живым весом. Потом фермер делает перерыв два месяца перед новой "посадкой", во время которого в птичниках несколько раз проводится дезинфекция.
"Домашняя птица легко заражается от дикой, очень важно в период угрозы максимально обезопасить поголовье. У нас есть закрытый снизу и сверху сетками оборудованный выгул, мы птицу не выпускаем. Самое главное – изолировать доступ к птице, потому что инфекция может попасть даже с обувью человека или перьями голубей. Поэтому, заходя в птичник, мы переобуваемся и переодеваемся", - рассказал Шерякин.
По его словам, из домашней птицы наиболее подвержены птичьему гриппу куры и индюки. Для уток и гусей он менее опасен.
В соответствии с требованиями ветеринарных служб фермер покупает трехмесячных цыплят в возрасте не менее 90 дней у крупного сельхоззаводчика, где птице перед продажей ставят все необходимые прививки. За весь цикл представители Россельхознадзора регулярно проводят проверку, берут кровь и проверяют так называемую напряженность иммунитета обитателей птичника. При необходимости решается вопрос о дополнительной вакцинации. Поэтому человеку, который покупает продукцию у проверенного и отвественного поставщика, опасаться нечего.
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