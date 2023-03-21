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В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области
В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области
Вспышка птичьего гриппа в Херсонской области не представляет большой опасности для полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T20:06
2023-03-21T20:06
2023-03-21T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Вспышка птичьего гриппа в Херсонской области не представляет большой опасности для полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, несмотря на то, что вирус этого гриппа является респираторным, если речь идет о локальной вспышке, то бояться, что инфекция проникнет на территорию республики особо не стоит.Листопад отметила, что если заболевшие не будут ни с кем контактировать, то болезнь не распространится."У птичьего гриппа есть своя специфика, все-таки в этом случае больше риск заразиться от птицы, чем от человека", - уточнила она.Кроме того, в Крыму осуществятся мониторинг, специалисты следят за тем, как курсирует вирус в природе, ситуация под контролем, резюмировала Листопад.Напомним, во вторник стало известно, что в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Более того, этот диагноз подтвержден у одного из пациентов лабораторно.Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.Читайте также на РИА Новости КрымЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
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Ирина Мезенцева
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Ирина Мезенцева
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В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области
Роспотребнадзор Крыма: риски появления вируса птичьего гриппа с Херсонщины минимальны
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Вспышка птичьего гриппа в Херсонской области не представляет большой опасности для полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
"Сам по себе птичий грипп по воздуху не переносится. По всей вероятности, заболевшие в Херсонской области люди контактировали с больной птицей, возможно, в каком-то из хозяйств", - сказала Листопад.
По ее словам, несмотря на то, что вирус этого гриппа является респираторным, если речь идет о локальной вспышке, то бояться, что инфекция проникнет на территорию республики особо не стоит.
"Если там (в Горностаевском районе Херсонской области – ред.) это локально, то мероприятия проведут, птица зараженная будет уничтожена и выхода инфекции не будет. Это ведь не так просто, что если вспышка, то все – болеют люди", - сказала специалист.
Листопад отметила, что если заболевшие не будут ни с кем контактировать, то болезнь не распространится.
"У птичьего гриппа есть своя специфика, все-таки в этом случае больше риск заразиться от птицы, чем от человека", - уточнила она.
Кроме того, в Крыму осуществятся мониторинг, специалисты следят за тем, как курсирует вирус в природе, ситуация под контролем, резюмировала Листопад.
Напомним, во вторник стало известно, что в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице
, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Более того, этот диагноз подтвержден у одного из пациентов лабораторно.
Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.
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