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В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области

В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области

Вспышка птичьего гриппа в Херсонской области не представляет большой опасности для полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T20:06

2023-03-21T20:06

2023-03-21T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Вспышка птичьего гриппа в Херсонской области не представляет большой опасности для полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, несмотря на то, что вирус этого гриппа является респираторным, если речь идет о локальной вспышке, то бояться, что инфекция проникнет на территорию республики особо не стоит.Листопад отметила, что если заболевшие не будут ни с кем контактировать, то болезнь не распространится."У птичьего гриппа есть своя специфика, все-таки в этом случае больше риск заразиться от птицы, чем от человека", - уточнила она.Кроме того, в Крыму осуществятся мониторинг, специалисты следят за тем, как курсирует вирус в природе, ситуация под контролем, резюмировала Листопад.Напомним, во вторник стало известно, что в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них "птичий грипп" (H5N1). Более того, этот диагноз подтвержден у одного из пациентов лабораторно.Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.Читайте также на РИА Новости КрымЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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