https://crimea.ria.ru/20230825/gripp-i-novyy-shtamm-korony-zhdat-li-podema-zabolevaemosti-1130948221.html

Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости

Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости

Появление нового штамма коронавируса с EG.5 "Эрис" серьезно не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране, а вот по гриппу и ОРВИ ожидается традиционный... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T19:55

2023-08-25T19:55

2023-08-25T19:55

геннадий онищенко

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коронавирус

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здоровье

здравоохранение в россии

общество

грипп

орви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Появление нового штамма коронавируса с EG.5 "Эрис" серьезно не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране, а вот по гриппу и ОРВИ ожидается традиционный сезонный подъем, поэтому необходимо пройти вакцинацию. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Новый штамм COVIDПо его словам, в разных странах ситуация будет незначительно отличаться. В частности в России подъем может быть несколько выше, поскольку COVID в первую очередь поражает пожилых людей, процент которых в РФ велик."Однако в целом к этому времени человечество создало глобальный популяционный иммунитет. Поэтому подъем заболеваемости коронавирусом в этом сезоне будет, но не будет нам делать погоду", - убежден ученый.Грипп и ОРВИ"Скоро 1 сентября. Семнадцать миллионов юных граждан сядут за школьные парты, примерно 3-4 миллиона студентов - в аудитории. Приехав из разных концов страны, дети начнут друг друга заражать, приносить это домой. Начнется сентябрьский подъем заболеваемости", - констатирует Онищенко.В этой связи он рекомендует прививаться от гриппа. Особенно важно это для людей из группы риска - школьников и студентов, людей пожилого возраста, работников торговли, врачей, учителей и других социальных групп. Повысить детский иммунитет также помогут режим дня и питания.Ранее в России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 "Эрис", на данный момент он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации есть, сообщал Роспотребнадзор. Читайте также на РИА Новости Крым:В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19Миру грозит новая пандемияОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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