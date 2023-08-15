Рейтинг@Mail.ru
В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19 - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/v-38-regionakh-rossii-vyroslo-chislo-zabolevshikh-covid19-1130751864.html
В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19
В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19 - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 38 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T21:13
2023-08-15T18:53
новости
коронавирус
здоровье
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124304289_0:43:1528:903_1920x0_80_0_0_f7d0c6d27392258a59fd7c2e7a7f625c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 38 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 972 человека, что на 5 % больше показателя прошлой недели.Выздоровело 2 933 человека. Скончался от осложнений болезни 41 пациент.В Крыму за неделю выявлено 42 новых случая заражения, в больницы попали 22 пациента. Выздоровели 16 человек.В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили шесть человек, выздоровел 21. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сняты все ограничения по COVID-19В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124304289_60:0:1500:1080_1920x0_80_0_0_7ce9cc9edd88a147e154096d4e5c55fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе
В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19

Оперштаб: в 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19

21:13 15.08.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 38 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Госпитализированы в медучреждения страны 972 человека, что на 5 % больше показателя прошлой недели.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах увеличение более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 38 субъектах, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Выздоровело 2 933 человека. Скончался от осложнений болезни 41 пациент.
В Крыму за неделю выявлено 42 новых случая заражения, в больницы попали 22 пациента. Выздоровели 16 человек.
В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили шесть человек, выздоровел 21. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"
Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире
 
НовостиКоронавирусЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13Главные события и заявления дня: 15 августа
22:04Главные новости Крыма: 15 августа
21:57Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы
21:52Крымский мост закрыт
21:31"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей
21:13В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19
20:52Интернет-мошенник из Тюмени обманул ялтинца на 800 тысяч рублей
20:32Курс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценах
20:06Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
19:55В Феодосии два дня не будет воды - причины и адреса отключения
19:28В Севастополе опять стреляют: в чем причина – власти
19:22Женщина погибла на пожаре в Севастополе
19:10Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнение
18:52Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей
18:31В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки
18:04Украинский беспилотник сбит в Белгородской области
17:55Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи
17:39В Саках простились с героем спецоперации
17:22Боевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях
17:10Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”
Лента новостейМолния