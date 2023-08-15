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В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19

В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19 - РИА Новости Крым, 15.08.2023

В 38 регионах России выросло число заболевших COVID–19

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 38 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T21:13

2023-08-15T21:13

2023-08-15T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 38 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 29 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 972 человека, что на 5 % больше показателя прошлой недели.Выздоровело 2 933 человека. Скончался от осложнений болезни 41 пациент.В Крыму за неделю выявлено 42 новых случая заражения, в больницы попали 22 пациента. Выздоровели 16 человек.В Севастополе подтверждено 20 случаев коронавируса. В медучреждения поступили шесть человек, выздоровел 21. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сняты все ограничения по COVID-19В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе