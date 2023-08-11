https://crimea.ria.ru/20230811/rezkiy-rost-zabolevaniya-covid-19-fiksiruetsya-vo-vsem-mire-1130674159.html

Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире

Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире

За месяц во всем мире зарегистрировано 1,5 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 80% больше, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T14:11

2023-08-11T14:11

2023-08-11T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. За месяц во всем мире зарегистрировано 1,5 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 80% больше, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здоровья, пишет РИА Новости.При этом, как отметили в ВОЗ, число смертей от осложнений вируса сократилось на 57%.Отмечается, что уменьшение случаев болезни и смертей зафиксировано в пяти регионах. При этом в Западнотихоокеанском регионе выросла заболеваемость, но при этом снизилась смертность. К 6 августа текущего года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей от ковида.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 "Эрис", на данный момент он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации есть. В настоящее время новый вариант коронавируса выявлен в 51 стране.С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 217 711 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 39 случаев, что на 18% выше показателя предыдущей недели. В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 102 063 случая ковида, из них 17 – за минувшую семидневку. И это на 88% больше, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения COVID-19 жителям полуострова, а особенно лицам из группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медучреждений.Как сообщалось, рост числа госпитализаций произошел в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России. Заболеваемость увеличилась в 29 субъектах страны. За неделю в стационары страны поступили 922 человека, скончались от осложнений болезни 43 пациента.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"COVID–19 пошел в рост в Крыму и СевастополеВ России отменили нормы тестирования на COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230505/covid-19-bolshe-ne-pandemiya-1128563054.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, коронавирус, в мире, общество, здоровье, новости